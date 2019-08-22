"Слуга народа" хочет забрать руководство в 21 комитете

"Если я не ошибаюсь, 21 комитет, мы хотели бы взять председательства". ФОТО: "РБК-Украина"

Фракция "Слуги народа" хочет получить руководство в 21 комитете по 23.

Об этом журналистам сообщил представитель Зеленского в Раде, будущий нардеп от "Слуги народа" Руслан Стефанчук.

"Если я не ошибаюсь, 21 комитет, мы хотели бы взять председательства, и взять обычных двух замов. А по другим, первый зам и секретарь мы готовы передать на решение нашим коллегам. Два или три комитета, я думаю, мы передадим для председательства" , - сказал он.

Отдать главный пост могут в комитетах свободы слова, прав человека, молодежи и спорта.

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Депутаты решили, что в новой Верховной Раде будет 23 комитета - на 4 меньше, чем в парламенте предыдущего созыва. Первое заседание Верховной Рады 9-го созыва состоится 29 августа.