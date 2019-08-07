"Слуга народа" готовит криминал для кнопкодавов

По подсчетам движения "Честно", количество депутатов-кнопкодавов в ВРУ 8-го созыва составляет 132 - это более 30% от общего числа народных избранников. Фото: censor.net.ua

Одним из первых законопроектов Верховной Рады ІХ созыва фракция "Слуги народа" планирует принять поправку об уголовной ответственности за неперсональное голосование нардепов.

Об этом сказал вероятный глава фракции СН Давид Арахамия в эфире "Радио НВ".

"Мы первое, что пытаемся сделать, - это так называемую сенсорную кнопку. Ее 8 лет не могут воплотить. Будем настаивать даже на уголовной ответственности за кнопкодавство, чтобы люди шли за решетку...

Это поправка к закону. Будем настаивать, чтобы за нее проголосовали. Думаю, это один из первых наших законопроектов. Это правила игры", - сказал Арахамия.

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В прошлом месяце председатель Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что техники уже работают над установлением сенсорных кнопок для предотвращения кнопкодавства. Эту проблему уже пытались решить три раза. Впервые в 2011-м, когда Владимир Литвин хотел внести соответствующий законопроект, но не смог. Второй раз пытался Александр Турчинов в 2014-м, но тоже не довел дело до конца. В третий раз пытался решить проблему Владимир Гройсман в 2015-м.