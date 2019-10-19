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суббота, 19 октября 2019 21:26

"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации

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&quot;Слуга народа&quot; Бужанский хочет отменить закон о люстрации
Бужанский предлагает отменить люстрацию. Фото: Прямой

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предложил признать закон о люстрации утратившим силу.

Соответствующий законопроект размещен на сайте парламента, передает УНН.

Проект закона о признании утратившим силу Закона Украины "Об очищении власти" зарегистрированн под №2287 от 18 октября.

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Сам Бужанский на своей странице в Facebook указал: "Европейский суд по правам человека признал положения Закона об очищении власти нарушающими права человека. Официально признал то, что было совершенно очевидно все 5,5 лет. Закон о люстрации, это закон о сведении счетов, закон о запрете профессионалам мешать бездарям, закон о политическом наказании непричастных не по признаку вины, а по признаку принадлежности".

"Предлагаю вернуться к здравому смыслу и прекратить убогие и унизительные попытки сегрегации, введенные законом о люстрации. Свои предложения оформил в законе, который утром 18 октября внес в парламент. Законе об отмене закона о люстрации. Искренне надеюсь, что коллеги меня поддержат", - отметил он.

Закон Украины "Об очистке власти" (также закон о люстрации) - закон, принятый Верховной Радой Украины 16 сентября 2014, определяющий принципы проведения проверки государственных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления и устанавливающий запрет занимать государственные должности в течение 5 и 10 лет определенным категориям физических лиц.

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