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четверг, 07 ноября 2019 21:06

"Слуга народа" Яременко: фотографам в Раде нужно сделать ограничения

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&quot;Слуга народа&quot; Яременко: фотографам в Раде нужно сделать ограничения
Могут быть какие-то стеклянные барьеры, говорит Яременко.

Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яремеко, которого сфотографировали журналисты при переписке с проституткой в Верховной Раде, поддерживает идею ограничения техники фотографов.

Об этом он сказал в эфире интервью с блогером Сергеем Ивановым в четверг.

На вопрос "Надо ли убрать журналистов из верхнего ложа?" Яременко ответил:

"Я думаю, надо установить ограничения, которые не позволят использования спецтехники для получения информации несанкционированно".

- То есть проверка на входе?

- Ну это могут быть какие-то ограничения нормативные о характере техники, которая может использоваться и так далее. То есть надо об этом думать. Могут быть какие-то стеклянные барьеры, которые позволят вести репортажную съемку, но не позволят использовать с высокоточным качеством какие-то записывающие средства. Ну надо подумать.

"Но я против того, чтобы выдворить прессу с балкона", - добавил Яременко.

На вопрос "А почему вы солгали в Facebook? Почему написали ложное сообщение?" нардеп ответил:

"Я не знаю, солгал ли я".

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Журналисты зафиксировали переписку народного депутата Богдана Яременко якобы с девушкой Алиной на сайте знакомств. Она предлагает политику секс и расписывает подробности. Яременко заявил, что сфабриковал переписку, чтобы подловить журналистов.

Позже обвинил журналистов в краже личной информации и пригрозил уголовной ответственностью.

В ответ на это журналисты опубликовали другие переписки нардепа с женщинами.

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