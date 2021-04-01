"Слуга народа" Арахамия задекларировал наличности на 33 млн грн

Арахамия шел 4 в списке "Слуга народа" на выборах в Верховную Раду. Фото: @sluganarodu.official

Семья председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии задекларировала наличными более 2 млн грн, $900 тыс. и €200 тыс.

Согласно декларации за 2020 год на банковских счетах Арахамия хранит 647 тыс. грн, более $326 тыс, а его жена Виктория - более 224 тыс. грн, $20 380 и €520, сообщает "Інтерфакс-Україна"

Суммарно в гривневом эквиваленте "слуга" задекларировал наличными 33,7 млн грн.

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В собственности жены нардепа - квадроцикл BRP Maverick 7TKH XRS Turbo, легковые автомобили Mercedes-Benz (модель V250, 2017) и Toyota Land Cruiser 200 (2019).

Давид Арахамия имеет квартиру в Киеве на 70 квадратов, 4 земельных участка и дачный дом в селе Вита-Почтовая в Киевской области.

Жена владеет тремя квартирами в столице, домом в Новопетровском в Николаевской области и землю в Брюховичах на Львовщине.

За прошлый год депутат получил 458 594 грн зарплаты.

1 января в Украине началась ежегодная кампания по декларированию, она длилась до 31 марта. Премьер-министр Денис Шмыгаль гривны держит в банке, а доллары - наличными, об этом свидетельствует его электронная декларация об имуществе и доходах.