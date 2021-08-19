"Слуга" Бужанский выругался на журналистку – его поддержал Дубинский

"Слуги" тогда призвали представителей СМИ воздерживаться от оценочных суждений. Фото: УНИАН

Два года назад, 19 августа 2019-му, новоизбранный нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский назвал журналистку "НВ" Ольгу Духнич "тупой овцой".

"Очередная тупая овца, что представляется журналисткой одиозного СМИ НВ, в интервью с представителем "Слуги народа" заявила, что я ностальгирую по СССР и "временам Януковича". Тупая овца с одиозного СМИ", – написал Бужанский в Telegram.

Духнич отреагировала: "Что-то отвечать господину Бужанскому – это как попытка выяснить отношения с голубем, который нагадил вам на рукав пальто".

Однопартийца поддержал Александр Дубинский.

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В "Слуге народа" назвали слова Бужанского относительно журналистки недопустимыми и сообщили, что принесли журналистке извинения. В то же время в партии добавили, что оскорбительные слова Бужанского были, хотя и неэтичным, но "достаточно понятной реакцией" на оценочные суждения.

"Слуги" тогда призвали представителей СМИ воздерживаться от оценочных суждений, чтобы "не способствовать наклеиванию ярлыков и предвзятости по отношению к политикам".

Фигурантом громкого скандала стал каждый пятый депутат партии "Слуга народа" – всего 53 народных депутатов. Такую статистику собрал Комитет избирателей Украины. Среди основных причин скандалов: пророссийские заявления депутатов "слуги", неэтичное поведение, в том числе и во время пленарных заседаний ВР, а также обвинения в коррупции.