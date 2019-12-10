Сложно договариваться: Зеленский рассказал о встрече тет-а-тет с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский провел личную встречу с российским коллегой Путиным. Фото - Рубрика

С президентом РФ Владимиром Путиным сложно договариваться. Он вникает в каждый вопрос и его приходится регулировать.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал во время общения с украинскими СМИ по итогам "нормандской встречи" в Париже.

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"Встреча тет-а-тет с Путиным должна была продолжаться 20 минут, а продолжалась около часа. Можно ли с ним договариваться? Сложно договариваться. Очень. Поэтому, можно ли в целом договориться, или нет, - мы с вами точно увидим. Сегодня были какие-то такие уступки - я это почувствовал. Сегодня были моменты, когда мы в чем-то договорились, в некоторых вопросах", - отметил Зеленский.

Относительно личных впечатлений о Путине, он отметил, что об этом еще "слишком рано говорить - мало времени".

9 декабря в Париже состоялся саммит "нормандской четверки". В нем приняли участие Владимир Зеленский, Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель. Перед саммитом глава украинского государства провел двусторонние переговоры с лидерами Франции и ФРГ. Переговоры в рамках четверки были прерваны для встречи с глазу на глаз Зеленского с Путиным.