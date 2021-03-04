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четверг, 04 марта 2021 09:27

Словакия извинилась перед Украиной

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Словакия извинилась перед Украиной
Министр иностранных дел Словакии извинился за неуместные заявления премьер-министра Матовича.

Министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок извинился за шутку своего премьер-министра Игоря Матовича о том, что тот "пообещал" отдать России украинское Закарпатье за вакцину.

Об этом Корчек написал в Facebook. Слова премьер-министра он назвал недопустимыми.

"Сегодня я общался со своим украинским коллегой, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Матовича в адрес Украины. Мне тем более жаль, ведь буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения", - написал министр.

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Премьер-министр Словакии, комментируя закупку российской вакцины от коронавируса, заявил, что "пообещал" отдать Москве украинское Закарпатье.

Во время интервью в Игоря Матовича журналист отметил, что тот вел переговоры с РФ в течение нескольких недель, и поинтересовался, что глава словацкого правительства пообещал россиянам за вакцину.

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