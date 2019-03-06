Следственные органы останавливаются на границе - Безсмертный выразил пессимизм относительно наказания виновных по делу Майдана

Все, что произошло на Майдане, было инспирировано Россией, убежден Роман Бессмертный. Фото: Александр Косарев

Следствие не может найти и наказать виновных в преступлениях против Майдана.

Такое мнение высказал кандидат в президенты и лидер партии "РУХ +380" Роман Безсмертный в интервью журналу "Країна".

"Война с Россией началась не из Крыма или Донбасса. Она началась на Майдане. Мы до сих пор думаем, что на Майдане воевали с Януковичем и его свитой. На самом деле война с Кремлем началась на Майдане. Этот враг и в отдельной личности и вообще находился за спиной всего того, что происходило на Майдане. Если мы это поймем, мы перестанем сами себя мучить. Потому что то, что произошло на Майдане, было инспирировано Россией. Поэтому так импотентно выглядит Генеральная прокуратура, полиция.

Очень сомневаюсь в том, что следственные органы сформулируют ответ на этот вопрос. Потому что они доходят до границы и останавливаются. Там [в России] действовать они бессильны. Поэтому нам просто необходимо сформировать алгоритм, как там работать в вопросах следствия. В том числе и в вопросе наказания виновных в событиях на Майдане. Если мы этого не поймем, а спецслужбы не обеспечат, это ощущение безнаказанности будет нас и страну съедать изнутри", - сказал Безсмертный.

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Полный текст интервью с кандидатом в президенты и лидером партии "РУХ +380" Романом Безсмертным читайте в журнале "Країна" от 7 марта.