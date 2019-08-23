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пятница, 23 августа 2019 17:57

"Слава Украине" - США и Великобритания прислали трогательные поздравления

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&quot;Слава Украине&quot; - США и Великобритания прислали трогательные поздравления
США и Великобритания поддерживают Украину в ее борьбе с российским агресором.

США и Великобритания поздравили Украину с Днем Независимости.

Дипломаты и волонтеры США поздравили стихотворением поэтессы Лины Костенко "Вечірнє сонце".

Записали стихотворение на видео во время своих путешествий в разные уголки Украины - на восток и запад, север и юг.

"Благодаря группе Brutto, несколько лет назад этот стих превратился в прекрасную песню, и наш пресс-атташе Рэй Кастилло не мог не сыграть и не спеть ее. Мы наслаждались красотой Украины, так же, как и каждой строчкой стихотворения и каждой нотой песни", - рассказали в посольстве.

"Слава Украине", - обратились американцы.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заговорил на украинском языке в видео-приветствии.

Британцы процитировали песню "Україна" Тараса Петриненко под ее музыку.

"Слава Украине", - сказал Джонсон. "Героям Слава", - ответили британские дипломаты.

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В Киеве провели репетицию торжеств ко Дню Независимости.

24 августа пройдет чествования памяти героев, погибших за свободу и независимость. Церемония состоится возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной сотни, где будут объявлены общенациональная минута молчания.

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Дата
23
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