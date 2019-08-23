Фото: Радио Свобода

В Киеве провели репетицию торжеств ко Дню Независимости.

24 августа пройдет чествования памяти героев, погибших за свободу и независимость. Церемония состоится возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной сотни, где будут объявлены общенациональная минута молчания, передает Радио Свобода.

В памятных мероприятиях вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, представители общественности.

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Алан Бадоев - режиссер мероприятия.

Певица Тина Кароль выполнит часть гимна Украины во время "Ходы достоинства" в День Независимости 24 августа.