В Киеве провели репетицию торжеств ко Дню Независимости.
24 августа пройдет чествования памяти героев, погибших за свободу и независимость. Церемония состоится возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной сотни, где будут объявлены общенациональная минута молчания, передает Радио Свобода.
В памятных мероприятиях вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и его семьей примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, представители общественности.
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Алан Бадоев - режиссер мероприятия.
Певица Тина Кароль выполнит часть гимна Украины во время "Ходы достоинства" в День Независимости 24 августа.
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