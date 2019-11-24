Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу

Исключенная из фракции "Слуги народа" депутат Анна Скороход планирует создать новую депутатскую группу в Верховной Раде.
Из "Слуги народа" побегут и другие депутаты, сказала она в интервью Hromadske.
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"Мы сейчас с Антоном Поляковым создадим депутатскую группу "Настоящие слуги", или "Слуга народа-2". Мы сейчас думаем над этим. Нас сейчас будет больше, вы увидите. Есть люди, которые думают, которым не нравится то отношение, и те решения, которые принимаются. Рано или поздно терпение закончится", - сказала Скороход.
15 ноября с фракции "Слуга народа" исключили двух нардепов - Анну Скороход и Антона Полякова.
Руководитель партии Александр Корниенко объяснил это тем, что они шли против согласованной линии партии по голосований.
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