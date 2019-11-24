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воскресенье, 24 ноября 2019 12:13

Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу

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Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
Скороход заявила, что из фракции "Слуга народа" уйдут и другие депутаты. Фото: Delo.ua

Исключенная из фракции "Слуги народа" депутат Анна Скороход планирует создать новую депутатскую группу в Верховной Раде.

Из "Слуги народа" побегут и другие депутаты, сказала она в интервью Hromadske.

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"Мы сейчас с Антоном Поляковым создадим депутатскую группу "Настоящие слуги", или "Слуга народа-2". Мы сейчас думаем над этим. Нас сейчас будет больше, вы увидите. Есть люди, которые думают, которым не нравится то отношение, и те решения, которые принимаются. Рано или поздно терпение закончится", - сказала Скороход.

15 ноября с фракции "Слуга народа" исключили двух нардепов - Анну Скороход и Антона Полякова.

Руководитель партии Александр Корниенко объяснил это тем, что они шли против согласованной линии партии по голосований.

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24
ноября

Я сплю со своими кошками, но какое это имеет отношение к моей музыке? - Фредди Меркьюри

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