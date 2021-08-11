Сколько украинцы заплатят за университет Зеленского

На проектные и строительно-монтажные работы для "Президентского университета" в 2021 году потратят 70 млн грн. Фото: prk.city

Кабинет министров утвердил сумму в 70 млн грн на строительство Президентского университета, который анонсировал глава государства Владимир Зеленский. Такое заявление сделали во время заседания правительства, пишет "РБК-Украина".

На проектные и строительно-монтажные работы для Президентского университета в 2021 году потратят 70 млн грн. Соответствующее распоряжение утвердило правительство.

Кабинет министров ранее одобрил реализацию проекта Президентского университета. Концепция предусматривает применение методики обучения по принципу "30% теории и 70% практики".

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Владимир Зеленский заявил, что в Президентском университете будут заниматься подготовкой "людей будущего". Учить специалистов по направлениям: информационная и кибербезопасность, искусственный интеллект, нанотехнологии, аэрокосмические и биотехнологии. По словам Зеленского, студенты будут учиться бесплатно, а затем занимать государственные должности. Заведение планируют разместить на территории национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в Киеве. Строительство планируют завершить за три года.