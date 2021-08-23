Сколько украинцев осталось в Афганистане

В Афганистане находится около 50 украинцев. Фото: ua.news

В Афганистане осталось около 50 граждан Украины, о которых известно в МИД.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге в кулуарах саммита "Крымской платформы".

По его словам, количество находящихся в стране украинцев, которым нужна помощь с эвакуацией, постоянно меняется: некоторым людям удается вылететь из Афганистана на самолетах других государств, вместе с тем, поступают и новые просьбы о помощи.

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"Мы никого не бросим на произвол судьбы, поэтому будем работать над дальнейшей эвакуацией двумя путями: с партнерами, чтобы они подхватывали наших граждан или организовывать собственные борта", - сказал Кулеба.

Министр добавил, что последний рейс, которым из Кабула вывезли более ста человек, удалось осуществить буквально накануне того, как местный аэропорт был закрыт на неопределенное время.

23 августа с Афганистана вылетел третий украинский самолет с эвакуированными гражданами. На борту самолета находится 100 человек.