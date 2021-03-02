"Сколько стоит "козырная карта" Марьяна Заблоцкого": эксперт рассказал о лоббизме депутата

Законопроект предусматривает установление неравных ставок налогообложения для операторов различных сегментов игорного бизнеса. Фото: Facebook

Народный депутат "Слуги народа" Марьян Заблоцкий, который был замечен в лоббизме финансовых интересов крупных агрохолдингов и табачных компаний, оказался в центре коррупционного скандала. 8 февраля он зарегистрировал в Верховной Раде проект закона №5043 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения некоторых доходов".

Как пишет для издания "Дело" сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, законопроект предполагает установление неравных ставок налогообложения для операторов различных сегментов игорного бизнеса, пишет "КП в Украине".

Ставку налога на доход от организации и проведения азартных игр Заблоцкий предлагает установить на уровне 18%, тогда как доходы от выпуска и организации лотерей на уровне 30%.

Марунич напоминает, что 2020-го Заблоцкий участвовал в доработке законопроекта №2713, который предусматривал равные ставки налогообложения для всех видов игорной индустрии. Однако в проекте Заблоцкого речь идет о преференциях в пользу азартного бизнеса и в ущерб классической лотерее, которую считают легкой и безвредной относительно лудомании.

"Автор законопроекта намекнул представителям лотерейного бизнеса стоимость своей позиции в этом вопросе. Те платить отказались и в результате - новый законопроект, с "задранными" ставками налогов для лотерейного бизнеса… В итоге потенциальная перспектива успешно добить целую отрасль", - пишет Марунич.

Эксперт констатировал, что инициатива Заблоцкого противоречит заявлению президента Зеленского, что новый закон должен обеспечить приток инвестиций в игорную отрасль.

"При предлагаемой депутатом Заблоцким ставке налогообложения ни о каких инвестициях в отрасль речи быть не может. Он просто "перепутал" стабильные и развитые западные рынки лотерей и лежащий на "лопатках" после 2015-го украинский рынок. Заблоцкий просто решил, что можно пропустить условия притока инвестиций", – пишет Марунич.

Он напомнил, что Заблоцкий лоббировал антиконкурентные финансовые преференции для крупных агрохолдингов: "Нардепы Заблоцкий и Кулинич протолкнули через сессионный зал закон о снижении НДС для агрохолдингов, из-за которого бюджет потеряет сотни миллионов гривен, которые перетекут в карманы крупных владельцев агропредприятий. Кроме всего прочего, закон "Заблоцкого-Кулинича" еще и нарушает положения меморандума с МВФ".

Эксперт пишет, что 2017-2019 годов ОО "Украинское общество экономических свобод", где Заблоцкий является основателем, получило от табачной компании 12 млн грн за их лоббирование в парламенте. Заблоцкий отстаивал ее интересы при решении таможенных ставок в качестве руководителя Общественного совета при комитете ВРУ.

"Будучи нардепом, он продвигает "нужные" положения законодательства в интересах производителя табака, а параллельно - с помощью своего положения, всячески пытается очернить конкурентов табачной фирмы… Перу Заблоцкого принадлежит законопроект, которым, в отличие от альтернативных законопроектов, предусмотрены существенные послабления для производителей табачных изделий", – подытожил Дмитрий Марунич.