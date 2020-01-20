Сколько и чьих законов приняла Верховная Рада: анализ КИУ

"Абсолютное большинство законопроектов имеет шанс на принятие, если они разработаны народными депутатами от "Слуги народа". Скриншот

На 2-й сессии Верховной Рады депутаты приняли 133 закона, кодекс и 125 законопроектов в первом чтении.

Об этом по итогам анализа заявил председатель организации "Комитет избирателей Украины" Алексей Кошель.

Больше всего законопроектов подали нардепы - 998. Из них приняли 89, что составляет 9% поданных.

Кабинет министров подал 101 законопроект, из них приняли - 22, то есть 21%.

Президент подал 51 законопроект, принятых - 22. То есть 43%, что является самым высоким показателем.

"Абсолютное большинство законопроектов имеет шанс на принятие, если они разработаны народными депутатами от "Слуги народа". Из принятых законов (133-х. — Gazeta.ua) 89 такие, где авторами являются только "Слуги народа". Если говорить о депутатах других фракций, то это лишь 14 законопроектов. Это крайне низкие показатели. 11 из них - разработаны парламентом предыдущего созыва", - отметил Кошель.

"Если брать законопроекты, разработанные только этим созывом, то так называемых оппозиционных (разработанных не "Слугой народа". - Gazeta.ua) крайне мало".

2-я сессия Верховной Рады проходила с 3 сентября 2019-го до 17 января 2020-го. Первая сессия прошла 29 августа, в первый день работы Верховной Рады 9-го созыва.