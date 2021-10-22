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"Шкандаля не будет" - Савченко впервые прокомментировала историю с поддельными Covid-сертификатами

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&quot;Шкандаля не будет&quot; - Савченко впервые прокомментировала историю с поддельными Covid-сертификатами
Надежда Савченко заявила, что она и ее сестра "не покупали никаких сертификатов". Фото: facebook.com/Savchenko.Nadiia

Бывшая народный депутат Надежда Савченко отрицает информацию о наличии у нее и сестры Веры поддельного сертификата о вакцинации от коронавируса.

"Шкандаля не будет. Нет Вера Савченко, ни я не подделывали, не заказывали, не покупали никаких сертификатов", - сказала Савченко в эфире телеканала "Украина-24".

Добавила, что считает постановление правительства о введении необходимости предоставления дополнительных документов, кроме паспорта, неконституционными.

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"Информация о состоянии здоровья защищена законом", - подчеркнула Савченко.

В то же время отвечая на вопрос, был все же в нее документ о прививках, Савченко заявила, что "не существует такого документа относительно вакцинации".

Ранее Савченко отказывалась комментировать ситуацию, возникшую у нее и ее сестры в аэропорту.

Правоохранители обнаружили у Надежды Савченко и ее сестры Веры поддельные Covid-сертификаты. Инцидент произошел в аэропорту "Борисполь", обе прилетели в Украину. В поддельных Covid-сертификатах сказано о якобы вакцинации Pfizer в мае и июне этого года.

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