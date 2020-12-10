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четверг, 10 декабря 2020 12:42

Скандальный заместитель Ермака не собирается уходить из Офиса президента - СМИ

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Скандальный заместитель Ермака не собирается уходить из Офиса президента - СМИ
Прокуроры САП, которые вели это дело, были удивлены, когда узнали, что они отстранены от нее. Фото: mvs.gov.ua

Заместитель председателя Офиса президента Андрея Ермака, юриста Олега Татарова, который оказался фигурантом коррупционного расследования НАБУ, не собираются отстранять от работы.

Он продолжает работу в том же режиме и идти никуда не собирается. Об этом сообщает НВ со ссылкой на собственный источник.

8 декабря Татаров, который в Офисе президента занимается правоохранительной системой, которого антикоррупционные органы подозревают в коррупции, взялся реформировать Уголовно-процессуальный кодекс, замечает первоисточник.

В материалах дела по Татарова достаточно оснований для доказательства причастности заместителя председателя ОП к коррупционной сделки с квартирами для Нацгвардии, показания по которой дал застройщик Максим Мыкытась, подтвердил еще один источник НВ в правоохранительных органах.

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Именно поэтому детективы НАБУ и прокуроры САП подготовили ему подозрение. И для прокуроров САП было неожиданностью, когда узнали, что они отстранены от этого дела.

Эту информацию в эфире "24 канала" 9 декабря подтвердил и исполняющий обязанности председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук. Он сказал, что и для него это было неожиданно, когда генпрокурорка Ирина Венедиктова вдруг заменила прокуроров, которые готовили подозрение Татарову.

"Мне тоже интересно, странно, что изменили группу за 1 день. В настоящее время проводятся следственные действия", - сказал Грищук.

На вопрос журналистов о том, что по ходу дела складывается впечатление, что Офис президента не допустит увольнения Татарова, директор НАБУ Артем Сытник ответил, что надеется, что "время покажет, что это ложное впечатление", потому что позиция прокуроров САП, включая позицию в. о. руководителя спецпрокуратуры, заключается в том, что "все настроены принимать законные решения".

"Более того, там же несколько фигурантов по делу (Мыкытась и земли Нацгвардии, в котором фигурирует Татаров, - Gazeta.ua). В отношении одного из фигурантов Антикоррупционным судом уже избрана мера пресечения, и обоснованность подозрения уже проверена судом, то есть это вопрос времени, когда все фигуранты дела получат подозрения", - пояснил Сытник.

2 декабря Национальное антикоррупционное бюро заявило, что Офис генерального прокурора сознательно срывает дело в отношении заместителя руководителя Офиса президента Олега Татарова, которого подозревают в причастности к фальсификации экспертизы по делу екс-нардепа и застройщика Максима Мыкытась.

Зато Офис генпрокурора заявил, что действует "исключительно в рамках и определенных полномочий", в частности по делу Укрстроя и квартир для Нацгвардии, где фигурирует заместитель председателя Офиса президента Олег Татаров.

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Дата
10
декабря

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