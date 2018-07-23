Скандальный ролик Порошенко: полицейские задержали Приходько по дороге на суд

Певица Анастасия Приходько опоздала на суд, где фигурирует президент Петр Порошенко. Фото: Ан Жюлак

Суд певицы Анастасии Приходько против продюсерского центра, использовавшего артистку в политической агитации за Петра Порошенко, перенесли на 15 августа.

Об этом сообщает ТСН

Причиной переноса стало то, что сторона исполнительницы не получила письмо с официальной позицией ответчика, с которой должна была ознакомиться.

Письмо было отправлено 17 июля, но оно пока еще не дошло. Кроме того, сторона продюсерского центра не присутствовала на заседании.

Адвокат певицы Иван Клечановский заявил, что они требуют от продюсерского центра возмещение материального и морального вреда.

"Компенсация за неправомерное использование персонажа Анастасии Приходько - 521 тысяча 220 грн и моральный ущерб, сегодня, 1 грн, поскольку неизвестна позиция ответчика", - сказал он о требованиях Приходько журналистам.

В тоже время сама певица заявила, что ее остановила полиция перед въездом в Киев и держала там час, сообщает журналистка Ан Жюлак в Facebook.

"Типа проверяли, краденая ли машина. Протоколы не составляли. Она опоздала на суд.

Сегодня должно было быть первое заседание. Его перенесли", - пишет журналистка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "От своих слов не отказываюсь": Сеитаблаев прокомментировал участие в политической рекламе Порошенко

Ранее певица Анастасия Приходько заявила, что не давала своего согласия на участие в промо-видео в поддержку Петра Порошенко. Режиссер Ахтем Сеитаблаев также рассказал, что не знал о политическом характере ролика. Видео под названием "Идем вперед. Петр Порошенко" появилось на телевидении и в сети. Рассказывает о последних политических достижения главы государства. Ролик изъяли из сети YouTube.