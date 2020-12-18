Скандальная глава Минэнерго отсудила у своего министерства 139 тыс. грн

Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец оспорила в суде свое увольнение с предыдущей должности

Первый заместитель министра энергетики Ольга Буславец оспорила в суде свое увольнение с предыдущей должности главы директората энергетических рынков Минэнерго и получит 139 тыс. грн от ведомства, которым сейчас руководит.

Соответствующее решение по иску Буславец принял Окружной административный суд Киева.

Из опубликованного решения следует, что Буславец руководила директоратом энергорынков с 19 декабря 2017 г. и была уволена 10 февраля 2020 г. приказом тогдашнего министра энергетики Алексея Оржеля в связи с реорганизацией ведомства.

Далее 17 марта уволенная чиновница обратилась в Окружной административный суд Киева с иском, требуя восстановления в должности и выплаты зарплаты за период после увольнения. При этом уже 16 апреля Кабинет министров назначил ее первым замглавы Минэнерго с функцией руководства ведомством.

Несмотря на это, она не отозвала иск, по которому Окружной админсуд Киева 23 октября обязал Минэнерго выплатить Буславец 139 тыс грн в качестве зарплаты за "вынужденный прогул" с 10 февраля по 16 апреля 2020 г.

Как сообщалось, Верховная Рада 17 декабря не смогла утвердить нового министра энергетики. При этом замглавы Минэнерго Юрий Бойко , назначенный и.о. министра с 20 ноября, уже в начале декабря ушел на больничный. Поэтому ведомством по-прежнему руководит Буславец как первый замминистра. Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины публиковало запись телефонного разговора, в котором генеральный директор энергохолдинга ДТЭК (входит в группу SCM Рината Ахметова) Максим Тимченко обсуждал назначение Буславец главой Минэнерго, называя ее кандидатуру "последней надеждой".