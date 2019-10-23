Сивохо о "формуле Штайнмайера": Не вижу ничего страшного

Сергей Сивохо находится на Донбассе на выездном заседании комитета по реинтеграции. Фото: shlyahta.com.ua

Советник секретаря СНБО Сергей Сивохо не видит ничего страшного в скандальной "формуле Штайнмайера".

Об этом он сказал журналистам в Краматорске.

"Она прописана. Она была принята до того, как нынешняя власть пришла ко власти. Если это необходимый шаг, чтобы процесс продолжался, - не вижу в этом ничего страшного", - сказал Сивохо.

Своей главной задачей он назвал возвращение людей на оккупированные территории: "Когда на людей столько лет навешивали маркеры "свой-чужой", когда работала пропаганда с обеих сторон, очень тяжело это будет".

На вопрос, как видит реинтеграцию Донбасса, Сивохо ответил: "Хорошо вижу".

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Сергей Сивохо стал советником секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса. Он родился в Донецке. Играл в КВН. Креативный продюсер ООО "Квартал 95". 2019-го баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" в округе №49 в Константиновке и Дружковке Донецкой области.