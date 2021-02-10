Sinovac начала регистрацию вакцины в Украине

Компания Sinovac подала заявку о госрегистрации в Украине вакцины против коронавируса
Регистрацию осуществлять под обязательство для экстренного медицинского применения. Об этом сообщает Минздрав.
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Разрешение на экстренное применение данной вакцины уже предоставили в Турции, Бразилии, Китае и Индонезии.
Ранее Украина и Sinovac договорились о поставках 1 млн 913 доз ковид-вакцины. Поставки начнутся после ее регистрации.
Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $ 17,85 за дозу через частную фирму-посредника.
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