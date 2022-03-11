"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко

Сегодня в Украине несколько городов на грани гуманитарной катастрофы. Есть проблемы с эвакуацией людей и снабжением гумпомощи. Прибавляет к этому и отношение РФ к телам погибших бойцов оккупационных войск. Их покидают на месте боев и отказываются убирать. Погребением занимаются местные власти. Где-то для этого копают братские могилы, а где есть возможность хранить в рефрежираторах. Все эти действия РФ вне норм международного права, об этом в интервью Gazeta.ua рассказал вице-президент Красного креста Украины Павел Розенко.

Сейчас много вопросов к работе Красного Креста. Неоднократно обращалась вице-премьер Ирина Верещук и просила включиться в работу во время военных действий в Украине.

Красный крест Украины – украинская независимая общественная организация. Мы не являемся представительством, филиалом или отделением Международного комитета Красного креста (МККК). Мы являемся отдельной организацией, которая по своим функциям не имеет международного мандата на работу в зеленых гуманитарных коридорах. На это имеет право только МККК. Да, они наши партнеры. Они помогают нашей организации. Но только МККК по Женевской конвенции имеет полномочия на работу в зонах боевых действий. В Украине их представительство. Это небольшое количество людей. Широкомасштабной миссии, которая работала бы в Украине, пока нет. Это связано с тем, что на сегодняшний день нет гарантий безопасности для ее работы, безопасности для людей, которых они будут эвакуировать. И потому именно Красный крест Украины (ЧХУ) сейчас выполняет эти функции. Вся эвакуация людей, оказание гуманитарной помощи идет под эгидой и непосредственном участии именно ЧХУ. Предоставляем автомобили. Впереди всех колонн едут наши представители. Работают волонтеры. Ведь просто сидеть и ждать, когда будет развернута полноценная миссия МККК, мы не можем. Красный крест Украины работает в режиме 24/7, потому что это наше призвание.

Украинская власть готова и берет на себя обязательство создать такие зеленые коридоры и обеспечить безопасность. К сожалению, со стороны России мы четкой однозначной позиции не видим

Но вопросы к работе международного Красного креста все равно остаются.

Сейчас в МККК происходят серьезные кадровые изменения. Ждем нового представителя, которого должны направить из Женевы в Киев. Надеюсь, что их работа в Украине будет существенно активизирована. Ибо, несмотря на активную работу ЧХУ, никто иную миссию Международного комитета Красного креста полноценно выполнить не сможет. Было много претензий со стороны украинской власти, общества – Международный комитет Красного креста не вводит зеленых коридоров или слабо над этим работает. Я хочу четко отметить: ни МЧКХ, ни ЧХУ не создает и не вводит гуманитарные зеленые коридоры. Согласно всем международным конвенциям, это обязанность воюющих сторон. Именно они должны взять на себя обязательства и обеспечить прекращение боевых действий в зонах и предоставить Красному кресту гарантии безопасности, необходимые для работы этих коридоров. Когда есть официальные подтверждения прекращения огня, только тогда международный Красный крест заходит работать в эти коридоры. Украинская власть готова и берет на себя обязательство создать такие коридоры и обеспечить надлежащую безопасность. К сожалению, со стороны России мы четкой однозначной позиции не видим. Только в определенных точках страны удается этого добиться. На абсолютное большинство запросов ответа из России нет. Неделю тому назад была принята резолюция ООН. Там, кроме признания войны, было четыре абзаца о гуманитарных вопросах – обеспечить создание зеленых коридоров, оказание помощи, эвакуацию населения. И что? И мы видим, что Россия этого принципиально не делает. Но если ООН это не может сделать, то нужно усиливать давление со всех сторон. И мы, со своей стороны, это делаем. И результаты этого давления мы уже видим. Только за последние дни гуманитарные зеленые коридоры заработали в Энергодаре, Сумах, Ирпене, Ворзеле, Буче, Гостомеле. Красному кресту, совместно с ГСЧС и местными властями, удалось эвакуировать более 70 тысяч наших сограждан. Также нам удалось провезти и гуманитарную помощь по этим коридорам. К сожалению, зеленый коридор в Мариуполь так и не заработал, потому что договоренности по прекращению огня на тех участках не выполняются со стороны России.

Хотят ли на самом деле, чтобы их матери получили правду о судьбе своих детей? Очень сомневаюсь

Что делать с телами русских захватчиков? Их страна отказывается забирать.

Да, это тоже мандат Международного комитета Красного креста. Чтобы волонтеры миссии могли что-то с ними делать, нужно получить гарантии безопасности. А главное, согласие России на эту работу. Но есть ли желание посчитать, сколько военнослужащих погибло с их стороны? Хотят ли они обнародование этой информации? Или хотят, чтобы их матери получили тела своих детей? Очень сомневаюсь. Поэтому эта история заблокирована ими полностью. Поэтому, на сегодняшний день, в МЧКХ полностью связаны руки. Если согласие обеих сторон будет получено, Красный крест мгновенно направит соответствующую миссию. Но давайте откровенно, не думаю, что Россия на это согласится. Павел Розенко работал в Секретариате президента Виктора Ющенко. В Центре Разумкова являлся экспертом по вопросам социальной, экономической и бюджетной политики. Народный депутат 7-го и 8-го созывов. Являлся министром социальной политики и вице-премьер-министром в правительствах Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана. Работает вице-президентом в Красном кресте Украины. Фото: Facebook

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица призвал Международный комитет Красного Креста помочь в вывозе тел погибших в РФ. Он предложил создать данные погибших и военнопленных на базе Центрального агентства МККК по розыску пропавших, а также оказать помощь в возвращении останков в Россию.

Это можно и нужно делать. Но, кроме позиции Украины, должна быть воля другой стороны – России – по установлению истины. А это – коммуникации с родителями, возможности доступа к телам погибших, братским могилам, к поиску без вести пропавших. Во всех структурах Красного креста нет военизированных формирований, системы обороны, охраны своих работников. Мы работаем без оружия. Волонтеры Красного креста не могут сами уехать в зону боевых действий и там собирать тела, работать над идентификацией. Для этого должны быть прекращены боевые действия, гарантии безопасности работы, согласие на такую работу с обеих сторон. Но по состоянию на сегодняшний день, такого согласия МЧКХ на сегодняшний день не получил.

Обстрелы и первые жертвы требовали очень быстрых действий Красного креста

Был ли украинский ЧХ готов к нынешней войне?

Мы очень серьезно воспринимали сигналы зарубежных партнеров о вероятной угрозе начала наступления России. Мы готовились и были готовы к этому. Но боевые действия начались все равно внезапно. Обстрелы Украины и первые жертвы потребовали очень быстрых действий. Структуры ЧХУ сразу включились в работу. На месте первых взрывов, обстрелов гражданской инфраструктуры были подразделения ГСЧС и ЧХУ. Ведь в каждой области есть наши структурные подразделения. Мы достаточно активно коммуницировали и с подразделениями ГСЧС, и с местными властями.

Один из маркированных символикой ЧХУ микроавтобусов Николаевской области обстреляли. Погибли воспитатели дома-интерната

Вы наращивали резервы?

Готовили штабы гуманитарной помощи и логистику нашей работы. Формировали запас лекарства. Набирали и учили волонтеров. За последние две недели к нам присоединились более 3000 человек. Сейчас у нас несколько десятков тысяч волонтеров по Украине и тех, кто нам помогает. Работаем в пределах своих возможностей, делаем иногда невозможное. Структуры Красного креста Украины работают и помогают людям даже на временно оккупированных территориях, где украинским властям пока невозможно осуществлять свои полномочия. Херсон, Мелитополь, Энергодар. Наши люди тоже попадают под обстрелы. Один из маркированных символикой Красного креста Украины микроавтобусов на Николаевщине обстреляли. Погибли воспитатели дома-интерната. В таких условиях, к сожалению, символика ЧХ Украины не спасает от трагедии.

Наши работники вместе с ГСЧС спасают людей, разгребают завалы. Волонтеры спасли более 400 человек

Где и как работают ваши волонтеры? Помогают тем, кто бежит с мест активных боевых действий?

На Западной Украине получаем всю гумнопомощь. В зависимости от потребности, обеспечиваем ее в регионы. Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Львовская области – это мощные хабы для получения гумпомощи по линии ЧХ от наших партнерских организаций из разных стран мира. Плюс к этому волонтеры ЧХУ работают на всех пунктах пересечения границы Украины. Оказывают медицинскую, психологическую, гуманитарную помощь тысячам украинцев, которые выезжают за границу. В центре Украины более-менее спокойная ситуация. Там проводим подготовительный этап – подбор и обучение волонтеров для предстоящей работы в условиях возможного перенесения боевых действий на эти территории. В Виннице также есть мощный логистический центр для получения и распределения гуманитарной помощи. Есть своя специфика в Киеве, Харькове и других городах, где проходят постоянные обстрелы, боевые действия. Наши волонтеры работают в бомбоубежищах. В частности, на линиях метрополитена с людьми, которые ищут там защиту. Оказываем медицинскую и психологическую помощь. Снабжаем горячим питанием. Там, где происходят бомбардировки и уничтожаются гражданские объекты, наши работники вместе с ГСЧС спасают людей, разгребают завалы. Только наши волонтеры спасли жизнь более 400 украинцев.

Днями бомба попала в наш мариупольский офис. Он фактически разрушен

Несмотря на то, что Мариуполь фактически находится в блокаде, там продолжают работать наши структуры. Хотя на днях бомба попала в наш офис. Он фактически разрушен. Также работаем в Херсоне. Предоставляем гуманитарную помощь из резервов, которые ранее сохранили. Стараемся помогать людям даже в таких трудных условиях. Если взять Киевскую область, несмотря на все сложности, мы пытались прорываться и доставлять гуманитарную помощь, эвакуировать людей из Иванкова, Ворзеля, Ирпеня, Бучи, Гостомеля и окрестных сел. Это было очень тяжело сделать. Волонтеры реально рисковали жизнью.

Какие наибольшие проблемы сегодня?

Создание возможности для эвакуации населения из зон боевых действий. Все об этом говорят. Это Мариуполь, Сумы, а также Харьков, Чернигов, Изюм, Ахтырка, Энергодар, Киевская область – Макаров, Бородянка, Ворзель, Гостомель, Ирпень, Иванков и ближайшие села. Что с украинскими пленными военными, захватившими войска РФ? Есть ли доступ у них к врачам, еде, или гуманное отношение? Кто и как это должен контролировать? -Эта история началась не неделю и не две назад, а длится с 2014 года. В последние годы представители МККК фактически не имеют доступа к украинским военнопленным на территориях так называемых ЛНР/ДНР. Фактически полный блок для работы миссии. В нынешних условиях у Международного комитета Красного креста есть мандат, чтобы работать с военнопленными. Но это должна быть добрая воля обеих сторон. Знаю, что и тема создания гуманитарных коридоров и допуска МККК находится в поле постоянного переговорного процесса делегаций Украины и России. Эти темы постоянно поднимаются. Как только будут соответствующие договоренности, МЧКХ выполнит свою миссию.

У органов местной власти есть опыт. Есть возможность развертывать временные поселения

Как вы оцениваете эвакуацию?

Есть точечные успехи, определенные договоренности. Которые очень часто срываются. Стараемся вывести людей. Но даже когда приостановились боевые действия, нельзя говорить – бегите, кто куда может. Имеются неразорванные снаряды. Заминированные территории. Порядок и маршруты эвакуации должны четко согласовываться, обнародоваться и их должны соблюдать все.

Сейчас многие приезжают в западные области. Как проходит там их размещение? Кто за это отвечает.

В Украины уже есть опыт массовой эвакуации граждан из зон боевых действий с 2014 года. Тогда была отлажена вся система вывоза и размещения людей. Делали все с нуля. В настоящее время эта система работает в усиленном режиме. У органов местной власти есть нужный опыт. Есть возможность предоставлять временное жилье, в том числе развертывать временные поселения. Пока что хватает инфраструктуры, которую предоставляют органы местной власти. Не исключаю, что будем использовать систему передвижных мобильных городков, чтобы принимать там людей. Вместе с тем, правительство должно безотлагательно ввести систему социальных выплат украинцам, вынужденным покинуть свои дома и переселяться в другие точки страны. Потому что мы это делали в 2014 году.