Силовики ворвались в Раду – Парубий

Сейчас голосование проходит по карточкам, что позволяет депутатам кнопкодавить. Фото: chesno.org

ГБР и СБУ срывают установление сенсорных кнопок в зале Верховной Рады.

Об этом на брифинге сообщил председатель ВР VIII созыва Андрей Парубий.

Он рассказал, что следователи ГБР и СБУ заблокировали работу компьютерного центра и дали указание силовикам не впускать никого в зал. Там, якобы, проводили следственные действия. При этом соответствующего решения суда не было.

В ГБР объяснили, что "осуществляется досудебное расследование по признакам уголовного преступления по статье 363 УК по факту нарушения должностными лицами аппарата ВР правил эксплуатации электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем путем внедрения сенсорной клавиши в электронные системы подсчета голосов карточками".

"То есть факт внедрения сенсорной клавиши ГБР рассматривает как основание для открытия уголовного производства против представителей Верховной Рады. Сегодня с самого утра силовики без решения суда опять находятся в помещении ВР и заблокировали центр управления системой "Рада-3", - подчеркнул Парубий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Слуга народа" готовит криминал для кнопкодавов

В Верховной Раде через полгода планируют запустить новую систему голосования, которая будет работать по отпечатку пальца.