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вторник, 27 августа 2019 12:25

Силовики ворвались в Раду – Парубий

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Силовики ворвались в Раду – Парубий
Сейчас голосование проходит по карточкам, что позволяет депутатам кнопкодавить. Фото: chesno.org

ГБР и СБУ срывают установление сенсорных кнопок в зале Верховной Рады.

Об этом на брифинге сообщил председатель ВР VIII созыва Андрей Парубий.

Он рассказал, что следователи ГБР и СБУ заблокировали работу компьютерного центра и дали указание силовикам не впускать никого в зал. Там, якобы, проводили следственные действия. При этом соответствующего решения суда не было.

В ГБР объяснили, что "осуществляется досудебное расследование по признакам уголовного преступления по статье 363 УК по факту нарушения должностными лицами аппарата ВР правил эксплуатации электронно-вычислительных машин и автоматизированных систем путем внедрения сенсорной клавиши в электронные системы подсчета голосов карточками".

"То есть факт внедрения сенсорной клавиши ГБР рассматривает как основание для открытия уголовного производства против представителей Верховной Рады. Сегодня с самого утра силовики без решения суда опять находятся в помещении ВР и заблокировали центр управления системой "Рада-3", - подчеркнул Парубий.

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В Верховной Раде через полгода планируют запустить новую систему голосования, которая будет работать по отпечатку пальца.

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