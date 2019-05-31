"Сильная боль, много лекарства" - Мосийчук рассказал о проблемах со здоровьем

Экс-член фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук рассказал, почему его не было на последних заседаниях украинского парламента.

В своем Facebook политик объяснил, что все это время находился на лечении. Причем, оно было настолько серьезным, что по его словам, процесс лечения вышел сложный: "сильные боли, прием большого количества лекарств, несколько раз находился под наркозом".

В качестве подтверждения своих слов он опубликовал свой больничный лист и диагноз.

Игорь Мосийчук извинился перед теми, с кем он не смог встретиться, а также искреннее поблагодарил каждого врача, медсестру и санитарку, которые приложили все усилия, чтобы поставить его на ноги.

"Берегите здоровье, чтобы как можно дольше и лучше делать то, во что верите и за что боретесь!", – призвал политик, и заявил, что возвращается к активной политической деятельности.