Сидеть до позднего вечера: Раду будут собирать на внеочередные заседания

Верховная Рада может провести внеочередные заседание в следующий вторник и четверг. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"В планах внеочередные заседания во вторник и четверг, с 16:00 и до позднего вечера", - цитирует депутата "Інтерфакс-Україна".
Повестка дня еще формируется. В парламенте проверяют, насколько готовы законопроекты к рассмотрению и определяют их приоритетность.
"На вторник может быть вынесен законопроект о национальном сопротивлении, который подал президент, а профильный комитет уже поддержал и рекомендовал к принятию.
Также запланировано рассмотрение законопроекта о критической инфраструктуре", - рассказала депутат.
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Пятая сессия Верховной Рады завершается в июле. Эта неделя в графике депутатов - работа с избирателями.
Нардепы собирались на заседание 18 июня.
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