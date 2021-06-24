Сидеть до позднего вечера: Раду будут собирать на внеочередные заседания

Пятая сессия завершается в июле. Фото: Сергей Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

Верховная Рада может провести внеочередные заседание в следующий вторник и четверг. Об этом сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"В планах внеочередные заседания во вторник и четверг, с 16:00 и до позднего вечера", - цитирует депутата "Інтерфакс-Україна".

Повестка дня еще формируется. В парламенте проверяют, насколько готовы законопроекты к рассмотрению и определяют их приоритетность.

"На вторник может быть вынесен законопроект о национальном сопротивлении, который подал президент, а профильный комитет уже поддержал и рекомендовал к принятию.

Также запланировано рассмотрение законопроекта о критической инфраструктуре", - рассказала депутат.

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Пятая сессия Верховной Рады завершается в июле. Эта неделя в графике депутатов - работа с избирателями. Нардепы собирались на заседание 18 июня.