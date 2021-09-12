Сформировали совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности - кто в нее вошел

В совет вошли 15 человек. Фото: ua.news

Сформировали совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности.

Туда вошли 15 человек, набравших наибольшее количество голосов. Об этом сообщила народная депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в Тelegram.

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Список общественного совета:

- Тарас Котов

- Романюк Евгений

- Ткаченко Андрей

- Лавровский Михаил

- Глазкова Екатерина

- Ерашов Андрей

- Морозовский Андрей

- Марчак Дария

- Тищук Татьяна

- Жело Денис

- Бондаренко Станислав

- Первак Назар

- Майборода Анна

- Кицул Сергей

- Воронин Яков

Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник заявил, что работа Бюро может не начаться 25 сентября, что он анонсировал ранее. Указ о назначении Мельника председателем Бюро экономической безопасности - появился на сайте Кабмина 20 августа 2021 года.