Сформировали совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности - кто в нее вошел

 
Ексклюзивы
1/5
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Ко дню города в Виннице вышили 6-метровый герб: фото
Просмотров: 324
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
Судья Печерского райсуда погиб во время застолья
1 Просмотров: 2493
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
Полтысячи детей в Киеве упражнялись с оружием и в домедицинской помощи: фото
1 Просмотров: 864
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3 Просмотров: 3069
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
"Стрела попала в левую руку и прошла навылет" - что говорят о Таисии Петровой в школе, где она едва не убила учителей
1 Просмотров: 1341
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Просмотров: 3429
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
Как арабские туристы развлекаются во Львове: фоторепортаж
1 Просмотров: 31437
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
"Были черные пятна, на шее – красные следы. Cказали, повреждений нет" – брат убитого полицейскими Дмитрия Никифоренко
Просмотров: 810
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 432
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 3501
Фото
Все фото
7
19
3
3
7
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Порошенко нежно поздравил жену, Аваков, Гройсман и Яценюк собрались вместе – фотонеделя политиков
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
Аваков селфился с Гройсманом и веселым Яценюком
В Раде власть назвали мафией - &quot;слуга народа&quot; ломал микрофон и устроил драку
В Раде власть назвали мафией - "слуга народа" ломал микрофон и устроил драку
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
Видео
Все видео
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину
Меркель хочет сохранить транзит газа через Украину
Журналист напомнил Зеленскому об обещанном одном сроке - тот начал его учить "профессионализму"
Журналист напомнил Зеленскому об обещанном одном сроке - тот начал его учить "профессионализму"
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Гопота. Стыдно, грустно, горько" - сети обсуждают подчиненного Зеленского Татарова
"Гопота. Стыдно, грустно, горько" - сети обсуждают подчиненного Зеленского Татарова
Интервью
1/5
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
3 Просмотров: 1107
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
"Житель города съедает до 95 килограммов картофеля в год" - експерт о новом урожае и ценах
Просмотров: 2772
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
Просмотров: 16344
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2682
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1485
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
10 сентября 2021
Просмотров: 486
Картоплиння
Вони все йдуть і йдуть, вишивані першовересневі школярі. Я наслухаюся. У вуличному просторі завжди нашорошую вуха, як локатори. Поготів, коли бачу ...
воскресенье, 12 сентября 2021 17:43

Сформировали совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности - кто в нее вошел

  Комментировать
Сформировали совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности - кто в нее вошел
В совет вошли 15 человек. Фото: ua.news

Сформировали совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности.

Туда вошли 15 человек, набравших наибольшее количество голосов. Об этом сообщила народная депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в Тelegram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кабмин назначил глав Укравтодора и Госкосмоса

Список общественного совета:

- Тарас Котов
- Романюк Евгений
- Ткаченко Андрей
- Лавровский Михаил
- Глазкова Екатерина
- Ерашов Андрей
- Морозовский Андрей
- Марчак Дария
- Тищук Татьяна
- Жело Денис
- Бондаренко Станислав
- Первак Назар
- Майборода Анна
- Кицул Сергей
- Воронин Яков

Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник заявил, что работа Бюро может не начаться 25 сентября, что он анонсировал ранее.

Указ о назначении Мельника председателем Бюро экономической безопасности - появился на сайте Кабмина 20 августа 2021 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сформировали совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности - кто в нее вошел». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
сентября

"Буду оставаться львовянином до смерти" - родился писатель Станислав Лем

Пещеру с наскальными рисунками закрыли

Самое читаемое
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном &quot;Металлисте&quot;
Амбиции Ярославского, возможен возвращение Маркевича и бывших звезд: что нужно знать о возрожденном "Металлисте"
 Просмотров: 16344
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
Любого замурлычет: обладательница самой большой груди Украины похвасталась пикантным образом кошечки
5
 Просмотров: 9081
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике
Довоевался - подполковника РФ взорвали в грузовике 1 Просмотров: 5976
Назвал президента &quot;дебилом&quot;: мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко
Назвал президента "дебилом": мужчина попал в колонию из-за анекдота о Лукашенко Просмотров: 5697
Мадонна шокировала откровенными кадрами
Мадонна шокировала откровенными кадрами
5
 Просмотров: 4527
Политика
"Вижу Украину лидером Восточной Европы"- Ехануров
"Вижу Украину лидером Восточной Европы"- Ехануров
 Просмотров: 90
У Зеленского назвали условие для встречи с Путиным
У Зеленского назвали условие для встречи с Путиным 1 Просмотров: 297
"Много свободы слова финансируется с России" - Данилов
"Много свободы слова финансируется с России" - Данилов Просмотров: 225
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
 3 Просмотров: 1107
Зеленский подписал указ о развитии украинского кино
Зеленский подписал указ о развитии украинского кино 1 Просмотров: 90
Больше всего комментируют
3
Зеленский осматривал оружие разведчиков, а первая леди показала новую прическу – неделя президентской семьи в фото
3
"Я поехал в Вашингтон и сказал: "Нам нужен кредит – один доллар" - Юрий Ехануров
3
Президент Эстонии дала неутешительный прогноз относительно членства Украины в ЕС
3
Евросоюз сам не готов принять Украину - Кулеба
1
Антоненко обвенчался с женой. Дугарь была свидетелем
Голосов: 8244
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть