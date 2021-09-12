Сформировали совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности - кто в нее вошел

Сформировали совет общественного контроля при Бюро экономической безопасности.
Туда вошли 15 человек, набравших наибольшее количество голосов. Об этом сообщила народная депутатка Ольга Василевська-Смаглюк в Тelegram.
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Список общественного совета:
- Тарас Котов
- Романюк Евгений
- Ткаченко Андрей
- Лавровский Михаил
- Глазкова Екатерина
- Ерашов Андрей
- Морозовский Андрей
- Марчак Дария
- Тищук Татьяна
- Жело Денис
- Бондаренко Станислав
- Первак Назар
- Майборода Анна
- Кицул Сергей
- Воронин Яков
Глава Бюро экономической безопасности (БЭБ) Вадим Мельник заявил, что работа Бюро может не начаться 25 сентября, что он анонсировал ранее.
Указ о назначении Мельника председателем Бюро экономической безопасности - появился на сайте Кабмина 20 августа 2021 года.
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