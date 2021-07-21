"Северный поток-2": США и Германия сегодня могут объявить о сделке. Чего ждать Украине

Германия не хочет прекращать поставки газа по трубопроводу "Северный поток-2" в случае агрессивных действий России. Фото: WSJ

США и Германия сегодня могут объявить о сделке по "Северному потоку-2". В ней говорится, что США прекратят оказывать сопротивление "Северному потоку-2", а ФРГ инвестирует в Украину.

Об этом пишет WSJ со ссылкой на источники в Вашингтоне и Берлине.

Соглашение между США и Германией состоит из четырех пунктов.

Германия и США инвестируют $50 млн в украинскую инфраструктуру зеленых технологий, в частности в возобновляемые источники энергии и смежные отрасли. Также Германия поддержит переговоры в сфере энергетики в рамках Центрально дипломатического форума "Инициатива трех морей" - Триморья.

При этом США сохранят право в будущем ввести санкции против трубопровода в случае энергетического принуждения со стороны России.

Однако немецкая сторона отклонила требование США - прекращать поставки газа в случае агрессивных действий России против своих соседей. Вместо этого Германия не отказалась от введения в будущем санкций против энергосектора РФ.

Однако Байден продолжает выступать против трубопровода и рассматривает его как шаг России в расширении своего влияния на другие страны. При этом он считает объединенную группу стран-союзников эффективным способом противодействия Москве, пишет издание.

Объявления о сделке отложили, чтобы не затмить прощальный визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Белый дом, добавили собеседники. Один из них заявил, что о сделке объявят в ближайшие дни, другой - уже сегодня.

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Проект соглашения предусматривал продвижение США и ФРГ инвестиции в $1 млрд в "Зеленый фонд", пишет Bloomberg. Это должно помочь Украине перейти на чистые источники энергии. Сначала Германия обязалась вложить в фонд $175 млн.

Также Германия назначит специального посланника - с финансированием в размере $70 млн - для поддержания энергетических проектов Германии и Украины.

Соглашение обяжет Германию способствовать продолжению договора между Украиной и Россией о транзите газа до 2034 года. Эти переговоры должны начаться до 1 сентября.

Германия сможет самостоятельно вводить санкции против России, если она будет использовать энергетику как оружие или агрессивно действовать против Украины. Они заключаются в ограничении экспорта российских энергоносителей.

Формулировки в соглашении двусмысленные, констатирует анонимный топ-чиновник в США. Это якобы сделано намеренно, чтобы не давать России готовый план действий стран в ответ на ее агрессивное поведение.

"Соглашение полно обещаний и заверений, но мало что предлагает по значимых мероприятиях устранение основных угроз нацбезопасности союзникам и интересам США", - считает сенатор США и главный республиканец в Комитете по международным отношениям Джим Риш.

Администрация президента США Джо Байдена просит Украину не критиковать их соглашение с Германией по "Северному потоку-2". Пригрозили, что публичные выступления на эту тему могут испортить отношения Вашингтона и Киева.