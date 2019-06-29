"Северный поток-2" построят вне териториальных вод Дании

накануне говорилось, что Дания согласовала разрешение на строительство "Северного потока-2"

Компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода "Северный поток-2" через территориальные воды Дании.

Сообщение об этом распространила пресс-служба компании, пишет "Украинская правда".

Как заявил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, компания признала себя обязанной сделать такой шаг, "поскольку за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировал никаких признаков к принятию решения".

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Речь идет об основном маршрут газопровода, который должен был пройти южнее острова Борнхольм, принадлежащий Дании. Как указывается в сообщении, у компании есть еще два альтернативных маршрута, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова соответственно. Однако, они будут проложены через международные воды и не требуют получения разрешения от МИД Дании.