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суббота, 29 июня 2019 10:09

"Северный поток-2" построят вне териториальных вод Дании

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&quot;Северный поток-2&quot; построят вне териториальных вод Дании
накануне говорилось, что Дания согласовала разрешение на строительство "Северного потока-2"

Компания-оператор Nord Stream 2 AG отозвала свою заявку на прокладку газопровода "Северный поток-2" через территориальные воды Дании.

Сообщение об этом распространила пресс-служба компании, пишет "Украинская правда".

Как заявил глава Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, компания признала себя обязанной сделать такой шаг, "поскольку за два года, прошедшие после подачи заявки, правительство Дании не продемонстрировал никаких признаков к принятию решения".

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Речь идет об основном маршрут газопровода, который должен был пройти южнее острова Борнхольм, принадлежащий Дании. Как указывается в сообщении, у компании есть еще два альтернативных маршрута, которые должны пройти северо-западнее и юго-восточнее острова соответственно. Однако, они будут проложены через международные воды и не требуют получения разрешения от МИД Дании.

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Дата
29
июня

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