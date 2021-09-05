"Северный поток-2" несет опасность для Украины и Европы - Кличко на встрече с Лашетом

 
Ексклюзивы
1/5
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
"К высшему образованию появилось недоверие после массового появления новых вузов" - Гундорова
Просмотров: 369
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
1 Просмотров: 4086
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Просмотров: 1908
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
"Происходит профанация науки – бытует мнение, что ею может заниматься любой" - Гундорова
Просмотров: 315
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
"Надела все лучшее сразу. И косметики не пожалела": как в Муховцах смотрели современное украинское кино
Просмотров: 1683
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Просмотров: 9531
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Просмотров: 3141
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 810
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
Просмотров: 261
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
3 Просмотров: 1512
Фото
Все фото
6
9
16
16
6
&quot;Северный поток-2&quot; несет опасность для Украины и Европы - Кличко на встрече с Лашетом
"Северный поток-2" несет опасность для Украины и Европы - Кличко на встрече с Лашетом
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Зеленский с Ермаком бегал по Вашингтону, а первая леди засветилась на обложке глянца – неделя президентской четы в фото
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Аваков с вином, Смелянский на море, Разумков в зоне ООС – как политики готовятся к старту сезона
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Ющенко романтично поздравил жену с юбилеем
Ющенко романтично поздравил жену с юбилеем
Видео
Все видео
Виктора Ющенко отравили токсинами
Виктора Ющенко отравили токсинами
Огромный баннер с "регионалом" Мураевым не провисел и сутки
Огромный баннер с "регионалом" Мураевым не провисел и сутки
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Моргенштерн высказался об убийствах украинцев на Донбассе и оккупацию Крыма: "Пох*й"
Украинские журналисты встретили Зеленского в Вашингтоне
Украинские журналисты встретили Зеленского в Вашингтоне
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 810
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1098
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 405
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1008
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2025
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
03 сентября 2021
1 Просмотров: 351
Ніхто в Європі
У понеділок, вівторок і середу ми будуємо хату: виводимо стіни, ставимо перегородки, мостимо підлогу, врізаємо вікна і двері. У четвер приходить ...
воскресенье, 05 сентября 2021 14:43

"Северный поток-2" несет опасность для Украины и Европы - Кличко на встрече с Лашетом
6

  Комментировать

Должны быть предохранительные механизмы против использования Северного потока – 2 как инструмента геополитической борьбы и давления на Украину России. Об этом лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко заявил Армину Лашету, лидеру партии ХДС/ХСС, на встрече с немецкой молодежью в Ганновере. Виталий Кличко принял участие во встрече в качестве почетного гостя.

Во время встречи с Армином Лашетом Виталий Кличко подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Германией суверенитета и территориальной целостности Украинского государства, его борьбы против российской агрессии.

"Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации. В частности, если Россия будет использовать Северный поток-2 как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину. Мы убеждены, что это – опасный проект для Украины и Европы, их энергетической безопасности. Последние заявления России не оставляют сомнения в этом. Поэтому, однозначно, должны быть предохранительные механизмы", – отметил Виталий Кличко.

Во время выступления перед молодежью лидер "УДАРа" напомнил, что Украина уже семь лет борется за европейский выбор против российской агрессии.

"Сейчас я смотрю на вас и вспоминаю молодых людей у себя на родине, в Украине. Вы знаете, что более семи лет мы, украинцы, боремся против российской агрессии. Боремся за свой европейский выбор. Для нас это означает право жить в большой европейской семье. И сегодня мы пытаемся изменить нашу страну. Изменить в соответствии с европейскими стандартами и принципами. Мы стремимся построить демократическое, современное государство, в котором каждый человек чувствует себя свободно, и может реализовать свой потенциал. Таким мы видим свое будущее. Удастся ли нам осуществить свою мечту? Уверен, что да!", – заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что успех Украины, как и Германии, во многом зависит от активных и настойчивых молодых людей, которым небезразлична судьба родной страны.

Кличко напомнил, что многие молодые украинцы сегодня с оружием в руках защищают свободу и суверенитет Украины. И также – мир и стабильность в Европе.

"Многие молодые среди тех, кто пытается делать в Украине новую политику, создает стартапы, преуспевает в креативных индустриях. Именно они строят действительно новую, эффективную, демократическую Украину. Украина открытую миру. Таких молодых людей много и в нашей политической партии "УДАР". Я мечтаю увидеть, как тысячи молодых немцев и молодых украинцев общаются между собой, работают над совместными проектам, вместе разрабатывают и воплощают в жизнь креативные идеи. Ищут и находят ответы на такие актуальные вызовы, как, например, изменения климата. Именно через взаимопонимание и сотрудничество европейской молодежи на базе общих демократических ценностей, – из-за неприятия агрессии и диктата – лежит путь к действительно единой, свободной и мирной Европы", – подчеркнул Кличко.

Мероприятие было организовано молодежной организацией Junge Union. Участие в нем также принял Армин Лашет – лидер партии ХДС/ХСС. Партия "УДАР" уже более 10 лет является партнером ХДС/ХСС.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Северный поток-2" несет опасность для Украины и Европы - Кличко на встрече с Лашетом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Виктора Ющенко отравили токсинами

Самое читаемое
Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети
Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети
10
 Просмотров: 12654
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
Русь не готовы воспринимать как предшественницу Украины - историк
 Просмотров: 9531
Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные
Гороскоп на 4-5 сентября: каким знакам будет больше везти в выходные
 Просмотров: 8271
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты
Магнитные бури в сентябре накроют Украину: назвали даты Просмотров: 5130
Мисс идеальная грудь купалась в бассейне голышом
Мисс идеальная грудь купалась в бассейне голышом
5
 Просмотров: 4401
Политика
Виктора Ющенко отравили токсинами
Виктора Ющенко отравили токсинами
 1 Просмотров: 621
Это раскол: генсек НАТО раскритиковал создание в ЕС собственных вооруженных сил
Это раскол: генсек НАТО раскритиковал создание в ЕС собственных вооруженных сил Просмотров: 342
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде 2 Просмотров: 450
Семь лет Минским соглашениям. США обратились к России
Семь лет Минским соглашениям. США обратились к России Просмотров: 387
Канцлер Австрии выступил против афганских беженцев в Европе
Канцлер Австрии выступил против афганских беженцев в Европе Просмотров: 351
Больше всего комментируют
10
Арестович предложил переименовать украинский язык
10
Порошенко призвал направить деньги от МВФ на выплаты военным и на тринадцатую пенсию
2
"Сказали от души и правду" - Залужный прокомментировал песню о Путине на параде
1
Церковный праздник 4 сентября. Молятся святым, которые проповедовали христианство язычникам
1
Пылесос с фонариком и пистолет для пельменей - какие бессмысленные вещи покупали советские люди
Голосов: 8178
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть