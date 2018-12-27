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четверг, 27 декабря 2018 10:01

Северный поток-2 имеет негативные последствия для Украины - эксперт

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  "Северный поток-2" будет достроен и для Украины это будет иметь целый ряд негативных последствий", - эксперт. Фото: NORD STREAM 2.COM
"Северный поток-2" будет достроен и для Украины это будет иметь целый ряд негативных последствий", - эксперт. Фото: NORD STREAM 2.COM

Германии будет непросто отказаться от строительства "Северного потока-2" и разрушить партнерские отношения с Москвой, а Киеву придется определяться со своими ключевыми иностранными партнерами. Для Германии очень важно сохранение экономического сотрудничества с РФ, которая покупает ее товары.

"Германия производит гораздо больше, чем может сама потреблять, и ей надо где-то это продавать. Страна производит очень качественный и дорогой продукт, не все могут купить его. В России деньги есть, поэтому для Германии она - ключевой партнер", - пишет на "Главреде" дипломат и глава фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко.

По его словам, "Северный поток-2" будет достроен и для Украины это будет иметь целый ряд негативных последствий.

Немцы вынуждены не только вводить санкции против России, но и страдать от американских санкций за Россию и за интересы Украины. Это будет создавать для Украины в ближайшее время очень серьезные проблемы с Германией.

"Киеву необходимо определиться с выбором партнеров, поскольку Украина поддерживает санкции США против Германии за строительство газопровода, так и санкции, введенные против РФ", - добавляет эксперт.

Богдан Яременко добавляет, что Украина призывает Германию и Евросоюз применить санкции против России из-за ее действий в Азовском и Черном морях, но в то же время радуется санкциям США против Германии. Но так не будет и потом придется выбирать между партнерами и их интересами. Это очень непростой выбор.

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"Северный поток – 2" – второй газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м3 газа в год. Стоимость проекта – €9,5 млрд, его пополам финансируют российский "Газпром" и 5 европейских компаний."Северный поток – 2" введут в эксплуатацию до конца 2019-го.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считает "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы. Против его строительства также выступают США. 11 декабря стало известно, что в Конгрессе США приняли резолюцию против "Северного потока – 2". 12 декабря Европейский парламент принял резолюцию, в которой критикует строительство газопровода.

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Дата
27
декабря

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