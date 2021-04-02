Шевченко и движение Честно заявили о краже голосов на выборах в 87-м округе

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Кандидат в народные депутаты от партии "За майбутнє" Александр Шевченко заявил, что окружная избирательная комиссия украла его победу на промежуточных выборах в Верховную Раду в 87 избирательном округе.

Об этом он заявил на своей официальной Facebook странице.

Речь идет о признании недействительными выборов на участке в Мыкуличине, о чем также заявило движение Честно.

"Фактически это кража моей победы на выборах депутата Верховной Рады 28 марта. На этом участке я получил 377 голосов. Мой оппонент Василий Вирастюк получил 141 голос. Мое преимущество составляет 236 голосов", - написал Шевченко.

Заметим, что в составе участковой комиссии все члены УИК, среди которых были и представители "Слуг народа", подписали протокол УИК после подсчета голосов.

Александр Шевченко отмечает, что по результатам параллельного подсчета голосов его штабом и штабами двух других кандидатов его преимущество по округу над Василием Вирастюком составляет 184 голоса. Следовательно, при неучете волеизъявления избирателей избирательного участка в Мыкуличине преимущество в 52 голоса получает Василий Вирастюк. Также Шевченко пошагово описал свою версию событий, произошедших перед признанием голосования на участке недействительным:

1. По результатам параллельного подсчета голосов победу на выборах 28 марта с перевесом в 184 голоса получает Александр Шевченко.

2. Такой результат не устраивает власть. Она начинает планировать фальсификации, которые изменят результат выборов.

3. Начинаются сознательные затягивание принятия протоколов УИК. Периодические исчезновение председателя ОИК, "заминирования", самоустранение половины членов ОИК, которые ориентированы на власть.

4. Несколько раз меняется состав ОИК и назначается новый председатель ОИК - Андрей Лозинский.

5. В первый день работы председатель ОИК постоянно прерывает заседание и проводит получасовые беседы по телефону (получает инструкции?).

6. В тот же день в Надворную приезжают 28 депутатов от провластной фракции "Слуга народа".

7. Ночью со среды на четверг в здание ОИК приезжает неформальный глава группы провластных депутатов Николай Тищенко. Его задачей является спровоцировать Александра Шевченко на эмоциональные действия с целью удалить из помещения ОИК (поскольку он может помешать дальнейшему незаконному прекращению работы непрерывного заседания ОИК). Спровоцировать Шевченко не удается, однако председатель ОИК все же по непонятным причинам удаляет Шевченко из помещения.

8. Опытный председатель ОИК совершает грубое нарушение избирательного законодательства - он выводит из помещения и отправляет за пределы ВСЕХ членов ОИК. Опечатывает помещения и серверную, где находится избирательная документация с УИК своей печатью.

9. Вечером здание ОИК окружают бойцы СБУ. Они выводят всех со второго этажа здания, где расположено помещение ОИК.

10. Утром член ОИК Назарий Винтоняк фиксирует факт повреждения пломбы на серверной и непонятное перемещение нескольких мешков с избирательной документацией в якобы закрытом и опечатанном в ночное время помещении серверной. Фотофиксация серверной перед ее закрытием ночью и открытием утром убедительно свидетельствует о вмешательстве в ночное время. Он сообщает об указанных фактах председателю комиссии, однако тот никоим образом не реагирует на сообщения.

11. Вечером в четверг начинается пересчет на определенных участках.

12. Очередь доходит до пересчета бюллетеней УИК №261030, с. Мыкуличин. Члены УИК под наблюдением членов ОИК перечисляют среди других бюллетени поданные за Александра Шевченко. В пакете должно быть (что отражено в протоколе) 377 бюллетеней. На самом деле, после ночного вмешательства неизвестных лиц в серверную, где хранилась документация, их там уже ровно на 100 меньше, то есть 277.

13. Еще в момент открытия пакета с бюллетенями за А. Шевченко журналисты отмечают, что пакет выглядит поврежденным и подклеенными в месте разрыва скотчем.

14. И тут все пошло не по сценарию. Нехватку похищенных ночью 100 бюллетеней за Шевченко должны были определить при пересчете. Однако, составляя бюллетени на кучки по 50, члены УИК ошибаются и будучи уверенными, что все бюллетени на месте, не считая кучки, подтверждают наличие 377 бюллетеней.

15. Представитель в ОИК от партии "Слуга народа" Евгений Ковалев "проявляет" себя, - неожиданно и неадекватно требует пересчитать именно этот пакет - именно с бюллетенями за А. Шевченко, именно с этого участка! Раньше ничего подобного он не делал. Его активно поддерживает председатель ОИК. Знали они заранее о нехватке именно в этом пакете 100 бюллетеней? Вопрос риторический.

16. Комиссия, не проводя никакого исследования, и не составив даже акта разногласия, "срочно" голосует о непризнании выборов на участке №261030.

"Цинизм и преступные действия власти, должностных лиц ОИК, при содействии спецподразделений СБУ вышли за рамки закона и человеческой морали. Поэтому я прошу от вас совместных действий для защиты вашего волеизъявления. Правда победит", - обратился к избирателям Александр Шевченко.