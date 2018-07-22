Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого

Фото: facebook.com

Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого заметили на море с его девушкой Юлей Бойко.

Фото опубликовал шеф-редактор UA1 Вадим Фолькер в своем Facebook.

"Как сообщили мои источники глава САП Назар Холодницкиц лично провел задержание матёрой и очень опасной коррупционерки. В ходе спецоперации Холодницкий получил два ранения и сейчас находится в госпитале. Глава ГПУ Луценко готовит присвоение государственной награды и внеочередного звания. Фото с оперативной съемки", - пошутил Фолькер.

Пользователям понравилась фотография, на которой блондинка с пышными ягодицами прижимается к антикоррупционному прокурору.

"Одобряю задержание. Готов принять участие в допросе, с пристрастием", "Молодец! Заведуйте!", "Вот признайте: была бы с ним страшная баба с квадратной попой, никто не обсуждал бы", "Таких корупционерок не бывает", пишут пользователи.

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Впервые Назар Холодницкий показался с 23-летней блондинкой Юлией Бойко на джазовом фестивале во Львове в начале июля. Тогда Холодницкий назвал свою девушку самой красивой на планете.