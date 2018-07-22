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воскресенье, 22 июля 2018 17:37

Сети обсуждают пышные ягодицы подружки Холодницкого
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Назар Холодницкий с Юлией Бойко
Фото: facebook.com
Пользователи заподозрили, что с Холодницким кроме девушки на море поехали охранники
Несколькими днями ранее Юля опубликовали фотографию на воздушном шаре, на которой обозначила, что чувствует себя "зачарованно"

Руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого заметили на море с его девушкой Юлей Бойко.

Фото опубликовал шеф-редактор UA1 Вадим Фолькер в своем Facebook.

"Как сообщили мои источники глава САП Назар Холодницкиц лично провел задержание матёрой и очень опасной коррупционерки. В ходе спецоперации Холодницкий получил два ранения и сейчас находится в госпитале. Глава ГПУ Луценко готовит присвоение государственной награды и внеочередного звания. Фото с оперативной съемки", - пошутил Фолькер.

Пользователям понравилась фотография, на которой блондинка с пышными ягодицами прижимается к антикоррупционному прокурору.

"Одобряю задержание. Готов принять участие в допросе, с пристрастием", "Молодец! Заведуйте!", "Вот признайте: была бы с ним страшная баба с квадратной попой, никто не обсуждал бы", "Таких корупционерок не бывает", пишут пользователи.

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Впервые Назар Холодницкий показался с 23-летней блондинкой Юлией Бойко на джазовом фестивале во Львове в начале июля. Тогда Холодницкий назвал свою девушку самой красивой на планете.

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