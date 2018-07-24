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вторник, 24 июля 2018 11:37

"Серый кардинал" президента объяснил, почему Порошенко не Янукович

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&quot;Серый кардинал&quot; президента объяснил, почему Порошенко не Янукович
Янукович мог делать что хотел, Порошенко - нет, говорят в БПП. Фото: tsn.ua

Президент Петр Порошенко в отличие от своего предшественника Виктора Януковича не имеет выстроенных вертикалей на всех направлениях. Об этом рассказал народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Грановский.

Порошенко выстроил "простую, суперправильную и суперэффективную" модель управления, сказал нардеп в интервью "Українська правда"

"Это такая модель, когда он своими руками вместе с депутатами уничтожили саму возможность существования властной вертикали. Вы же понимаете, что сейчас никакая вертикаль невозможна?

При Януковиче - почему он мог делать, что хотел? Потому что у него были параллельно выстроены вертикали во всех направлениях. Были люди, которые отвечали за выполнение задач и за наказание тех, кто эти задачи не выполняет. Все было очень жестко.

А теперь, когда создана целая антикоррупционная инфраструктура, никаких вертикалей ты не построишь. Никто просто не будет выполнять твои "странные" приказы. Потому что все понимают, поверьте - все, что сегодня ты принимаешь какое-то нехорошее решение, а завтра тебя будет некому защитить.

Власть больше не может требовать чего-то в обмен на определенную степень гарантий защиты, никто не может сказать "Ты делай, а я тебя прикрою", так так реально ведь не прикроешь.

Какие это имеет последствия? Никто не "берет под козырек". Каждый сам оценивает риски и возможные последствия своих действий. Это делает твоего политического партнера более ответственным, но и более равноправным", - заявил Грановский.

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Петр Порошенко победил на выборах президента в мае 2014 года. Тогда за него проголосовали 54,7% избирателей. По данным Киевского международного института социологии, в июне за Порошенка готовы были голосовать 4,6% избирателей.

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