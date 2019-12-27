"Серьезные американские компании интересуются предприятием "Мотор Сич"- представитель США

Некоторые "серьезные" американские компании интересуются украинским предприятием "Мотор Сич", которое производит авиационные двигатели, вертолеты, вертолетные редукторы и т.д.
Об этом журналистам сообщил Уильям Тейлор, временный поверенный в делах США в Киеве.
Расшифровку разговора опубликовало украинское англоязычное издание Kyiv Post.
"Есть некоторые серьезные американские и другие компании, заинтересованные в" Мотор Сичи ", - сказал Тейлор.
"Они проводят юридическую проверку, смотрят финансовые отчеты, посещают завод, разговаривают с владельцами. Они делают серьезный анализ".
США рассчитывают на то, что "Мотор Сич" не купит Китай, такой вывод делает "Европейская правда", журналист которой присутствовал на встрече с Тейлором.
14 декабря президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.
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