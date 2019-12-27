"Серьезные американские компании интересуются предприятием "Мотор Сич"- представитель США

США не хотят, чтобы "Мотор Сич" купил Китай. На фото вертолет производства "Мотор Сичи" "Надежда", Национальный промышленный портал

Некоторые "серьезные" американские компании интересуются украинским предприятием "Мотор Сич", которое производит авиационные двигатели, вертолеты, вертолетные редукторы и т.д.

Об этом журналистам сообщил Уильям Тейлор, временный поверенный в делах США в Киеве.

Расшифровку разговора опубликовало украинское англоязычное издание Kyiv Post.

"Есть некоторые серьезные американские и другие компании, заинтересованные в" Мотор Сичи ", - сказал Тейлор.

"Они проводят юридическую проверку, смотрят финансовые отчеты, посещают завод, разговаривают с владельцами. Они делают серьезный анализ".

США рассчитывают на то, что "Мотор Сич" не купит Китай, такой вывод делает "Европейская правда", журналист которой присутствовал на встрече с Тейлором.

14 декабря президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.