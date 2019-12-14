Президент "Мотор Сич" подтвердил продажу акций китайцам

Китайские компании купили 50% акций "Мотор Сич". Фото: Prm

Президент "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям Skyrizon Aircraft и Xinwei Technology Group.

"Я мог закрыть завод, мог сократить количество работников. Такая проблема стояла передо мной. Мы решили найти инвестора. Нам подсказали, кто инвестор, мы поехали и поговорили с Китаем. Владельцы акций продали их через нашу биржу. И я свои продал акции", - сказал он, передает Укринформ.

Китайские компании после покупки акций обязаны инвестировать в завод $250 млн в течение двух лет.

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"Они (инвесторы - ред.) нам $100 млн дали. Вот это все (сборка вертолетов - ред.) делается на китайские деньги. Или бы этого не было, а был склад металла. Еще $150 млн придут в следующем году. Если бы мы их не нашли, то вы бы здесь не стояли, и я бы с вами не разговаривал", - отметил Богуслаев.

Китайские компании купили 50% акций "Мотор Сич". При этом около 25% акций останутся в "Укроборонпрома".