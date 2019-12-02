Сенсорная кнопка в Раде: Разумков назвал новые сроки

Сенсорная кнопка не позволит голосовать за коллег. Фото: facebook.com/Olexandr2013

Рабочие места народных депутатов планируют оборудовать сенсорными кнопками для голосования в следующем году.

Такую надежду выразил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на брифинге после согласительного совета.

"Сегодня аппарат Верховной Рады прорабатывает этот вопрос. Ищем коллег, которые смогли бы интегрировать в существующую систему "Рада" дополнительное оборудование, которое бы все-таки смогло функционировать с нынешним оборудованием. Полная модернизация зала и этой системы достаточно дорогая. Сегодня в бюджете действительно таких денег нет... Попробуем решить вопрос малой кровью. Если нет, будем обращаться к правительству, искать дополнительные ресурс", - сказал Разумков.

На вопрос, ждать ли кнопку в 2020 году, ответил: "Надеюсь, что да. Мы приложим максимум усилий".

Сенсорная кнопка должна обеспечить индивидуальное голосование в парламенте и положить конец кнопкодавству. В смете Верховной Рады на 2020 год расходы на техническое переоборудование рабочих мест народных депутатов не предусмотрели.