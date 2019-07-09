"Сенсации не произошло" - Порошенко об итогах саммита Украина-ЕС

 
Ексклюзивы
1/5
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1062
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 378
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1116
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 621
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
Брат - боевик, отец - бизнесмен: что известно о новом председателе Донецкой области
2 Просмотров: 2979
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
"Дипломатия бессильна против финансовых интересов" - Италия хочет отменить санкции против РФ
1 Просмотров: 558
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Японский доброволец: у нас и Украины похожие проблемы из-за России
Просмотров: 1152
Зеленскому посоветовали не молчать
Зеленскому посоветовали не молчать
Просмотров: 2259
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
Встреча Зеленского и Путина: если пойдем на условия Кремля, потеряем независимость
2 Просмотров: 2224
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Невероятные пейзажи и пирожки по 6 гривен: чем Букський каньон привлекает туристов
Просмотров: 5904
Фото
Все фото
7
10
7
4
3
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Зеленский показал фотографии с прогулки по Львову
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидаты скармливают избирателей курятиной, пиццей и алкоголем
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Кандидатку от партии Медведчука активисты встретили мукой
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Хищения в оборонке: Зеленский заговорил о тюрьмах
Видео
Все видео
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
В Закарпатье сменился председатель ОГА
В Закарпатье сменился председатель ОГА
Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского
Бежал, как мог: Винника поставили в неудобное положение из-за Поплавского
Группа ТІК переметнулась к Гройсману
Группа ТІК переметнулась к Гройсману
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 387
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2052
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 657
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1827
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1881
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 июля 2019
Просмотров: 522
Доїхати до Леґедзиного
Умінню моєї старшої доньки потрапляти в халепи навіть я позаздрю. У часи її навчання в Черкаському університеті страшно було знімати слухавку. ...
вторник, 09 июля 2019 09:23

"Сенсации не произошло" - Порошенко об итогах саммита Украина-ЕС

1 Комментировать
&quot;Сенсации не произошло&quot; - Порошенко об итогах саммита Украина-ЕС
Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал ход и документы, подписанные по итогам переговоров Украина-ЕС

Саммит "Украина-ЕС", который состоялся в Киеве, сам по себе является положительным фактом, однако в его итоговом документе не зафиксированы ключевые позиции развития дальнейшего сотрудничества нашего государства с европейскими партнерами.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" заявил в эфире телеканала "Украина", комментируя ход и документы, подписанные по итогам переговоров.

"Положительным является тот факт, что саммит состоялся. Потому что было много предложений, чтобы саммит проводить в декабре или в феврале следующего года. Но я категорически не допускаю того, чтобы мы позволяли в отношениях Украины - Евросоюз большие перерывы", - констатировал Порошенко.

Он отметил, что на саммите подписаны документы, которые разрабатывались его командой еще год-два назад. "Позиции по развитию причерноморского побережья, приазовского побережья, позиции поддержки децентрализации очень важны по текущей работе. Положительно и то, что одобренная четкая позиция поддержки Украины в в войне против страны-агрессора, против Российской Федерации. Мне приятно, что мы продолжили ту линию, которая была предложена мной год назад. Речь идет о следующих после плана "Восточного партнерства" шагах "Четырех союзов", - подчеркнул Порошенко.

"Это союз таможенный, союз энергетический, шенгенский и цифровой. Что они дают простым людям? Цифровой союз дает бесплатный роуминг во всех странах Евросоюза. А это вместе с безвизом чрезвычайно важно. Союз энергетический - это энергетическая безопасность нашего государства. Союз таможенный и шенгенский дают свободу передвижения для граждан и товаров", - пояснил лидер партии 0Еевропейская Солидарность".

Но не удалось достичь ключевых договоренностей, отметил Порошенко. "Первое, что не удалось сделать - это определить пути углубления санкций. Было заявление по морякам. Но мы подготовили "Азовский пакет" санкций. Если Путин не освобождает моряков - это должна быть соответствующая реакция Евросоюза и соответствующее наказание. Санкции - это не инструменты наказания. Это инструменты давления по обязательствам выполнения решений арбитража по украинским морякам, которые были выиграны в соответствии с моими директивами", - напомнил Порошенко.

Он также отметил отсутствие в итоговом документе позиции по строительству "Северного потока-2". "Не удалось также добиться, чтобы в итоговую декларацию был вставлен вопрос "Северного потока - 2". А к концу 2019 года остается все меньше времени", - отметил Петр Порошенко.

Лидер "Европейской Солидарности" также пояснил, что для реализации инициативы "Четырех союзов" нужно иметь не декларативные заявления, а дорожную пошаговую карту.

"Мы готовы помогать Украине, мы - государственники, и ни в коем случае для нас позиция "Чем хуже, тем лучше" не может быть приемлемой. Программа, которая предусматривает кооперацию с ЕС, требует кропотливой фактически круглосуточной работы, к которой я призываю и парламент, и правительство и президента. Тот факт, что мы сегодня опять не выступаем единой командой, является плохой услугой Украине, команда которой должна восприниматься так, как воспринималась наша делегация в ПАСЕ", - убежден Петр Порошенко.

Европейская Солидарность
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Сенсации не произошло" - Порошенко об итогах саммита Украина-ЕС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
июля

Возле украинского села испытали ядерную бомбу

Дату строительства моста вычислили астрономы

В масштабном пожаре сгорели церкви, монастыри и более 2 тыс. домов

Самое читаемое
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
Как заселяли Донбасс в начале XX века - подборка фото
13
 Просмотров: 29326
&quot;Икона стиля&quot; - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
"Икона стиля" - Елена Зеленская поразила сеть эффектным образом
4
 1 Просмотров: 19299
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
Шикарная вилла и платье за 300 тыс. грн: известна стоимость свадьбы Тодоренко и Топалова
4
 Просмотров: 15992
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
Депутат горсовета упал с водного мотоцикла и погиб
 Просмотров: 14652
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы 8 Просмотров: 13365
Политика
От зразов до семги: что едят депутаты в Раде
От зразов до семги: что едят депутаты в Раде Просмотров: 324
"Не надо трогать" - Парубий предупредил Зеленского
"Не надо трогать" - Парубий предупредил Зеленского Просмотров: 666
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
У офиса ЗеКоманды сожгли авто помощницы кандидата в нардепы
7
 Просмотров: 684
Зеленский хочет упростить выплату пенсий переселенцам
Зеленский хочет упростить выплату пенсий переселенцам Просмотров: 531
США будут продавать оружие Украине: что изменилось
США будут продавать оружие Украине: что изменилось 1 Просмотров: 3663
Больше всего комментируют
8
54 кандидата в новую Раду голосовали за диктаторские законы
8
"СБУ, где вы?" - сети гудят от "братания" телеканала кума Путина с кремлевским пропагандистом Киселевым
5
"Дешевый трюк": Зеленский сделал разгромное заявление о телемосте и вспомнил о Медведчуке, старой власти и Путине
4
Филарет дал интервью российским пропагандистам
3
ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество
Голосов: 5855
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua