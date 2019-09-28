Сенцов рассказал, где хочет видеть Путина

Сенцов не просил о помиловании в Путина. Фото Рейтер

Освобожденный из заключения в России украинский кинорежиссер и писатель Олег Сенцов считает, что было бы справедливо, если бы президент РФ Владимир Путин ответил за свои преступления в Гааге.

Об этом он рассказал в интервью DW в Берлине, передает Еспресо.TV.

"Потому что это было бы справедливо - наказать его за преступления против Украины, против самой России, против Молдовы, преступления против Грузии, против граждан Европы. По сбитому" Боинг "нужно ответить, это однозначно", - заявил освобожденный из плена пленник Кремля.



Он добавил, что Путин не давал прямой приказ сбивать "Боинг", но это следствие его действий, его системы, был сбит пассажирский самолет, и в войне на Донбассе погибли 13 тыс. человек.

"Я бы хотел, чтобы он ответил в суде в Гааге", - отметил Сенцов.

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Олег Сенцов 5 лет отсидел в российской тюрьме.