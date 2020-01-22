Сенцов: Президент, который хочет мира любой ценой - это именно то, чего хочет Путин

Или Зеленский не понимает, что он делает. Или на что-то надеется, говорит Сенцов.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет договориться с президентом РФ Владимиром Путиным, но с Путиным невозможно договориться.

Об этом на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал украинский режиссер, бывший узник Кремля Олег Сенцов, пишет LIGA.net

"Президент, который хочет мира любой ценой - это именно то, чего хочет Путин. Это слабая позиция. Зеленский думает, что можно договориться.

Или Зеленский не понимает, что он делает. Или на что-то надеется. Но эта политика не сработает. Было разведение войск, например. Стрельбы стало меньше, но погибших все еще много", - сказал Сенцов.

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Президент Владимир Зеленский назвал недостаточными действия международного сообщества относительно российской агрессии в Украине.