Сенцов предложил Зеленскому новую традицию

Автор: Українська правда Сенцов показывает сине-желтую банку

Освобожденный из российского плена Олег Сенцов призвал президента Владимира Зеленского как можно быстрее вернуть домой всех политзаключенных.

Открывая форум YES, он вручил главе государства банку, в которой в заключении держал чай.

На банку он приклеил синюю и желтую полоски и написал "Слава Украине". Она очень раздражала тюремщиков, отметил Сенцов.

Затем режиссер показал нагрудный знак, который имеет каждый заключенный в России. И предложил складывать в сине-желтую банку значки всех, кто возвращается домой из российских застенков.

"Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно быстрее наполнилась веками тех, кто все еще находится в плену в России, на Донбассе и в Крыму. Господин президент, сделайте все, чтобы банка как можно быстрее была полной", - сказал Сенцов.

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7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Среди других, на Родину вернулся режиссер Олег Сенцов, которого Россия удерживала в заключении более 5 лет.