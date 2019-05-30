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четверг, 30 мая 2019 15:19

Сенченко ушел из "Батькивщины" ради собственного проекта, а не для развала партии

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Народный депутат Андрей Сенченко, один из ближайших соратников Юлии Тимошенко в "Батькивщине" вышел из партии для развития собственного проекта. А не для вреда Тимошенко. Он имеет все шансы пройти в Верховную Раду.

Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказывает военный эксперт, генерал-лейтенант Александр Скипальский.

  Александр Скипальский, экс-начальник Управления военной контрразведки СБУ
Александр Скипальский, экс-начальник Управления военной контрразведки СБУ

"Это ни в коем случае не попытка разделить или рассорить партию Тимошенко. В кадровой политике "Батькивщины" уже давно не было изменений. Вместо участия в принятии важных решений, члены партии занимались только политическими проектами. А сама Юлия Владимировна настроена на компромиссы с новым президентом, чтобы получить должность. К примеру, хочет возглавить Кабмин", - говорит эксперт.

Сенченко создает свою партию, чтобы принимать активное участие в важных для страны проектах. До этого его идеи не получали необходимой поддержки у однопартийцев, считает Скипальский.

  Андрей Сенченко - председатель общественного правозащитного движения "Сила права"
Андрей Сенченко - председатель общественного правозащитного движения "Сила права"

"Все его идеи не получили необходимой поддержки членов партии. Поэтому и он решил покинуть "Батькивщину". Больше всего его беспокоит война на востоке страны и ситуация с Крымом. В частности потому, что сам родом из Симферополя. В этих вопросах у него достаточно опыта. В свое времени был заместителем главы Администрации президента, занимался освобождением заложников, лично вел с террористами переговоры о выводе из Крыма украинских военных и военной техники. У Тимошенко возглавлял "Военный кабинет".

В Сенченко есть шансы пройти в парламент с новой политической силой.

"Все зависит от того, кого он возьмет себе в соратники, и какую кампанию развернет. К нему могут присоединиться представители ветеранского движения, атовцы, представители ВСУ, юристы и правозащитники. Среди них в Сенченко немалый авторитет", - добавил Александр Скипальский.

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Андрей Сенченко несколько лет возглавляет общественное правозащитное движение "Сила права", объединяющее дипломатов, специалистов по безопасности и международному праву. Движение работает над международным признанием РФ как агрессора и над возмещением нанесенного российской вооруженной агрессией вреда участникам боевых действий, членам их семей, вынужденным переселенцам, жителям зоны боевых действий и оккупированных территорий.

Александр Скипальский, экс-начальник Управления военной контрразведки СБУ, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны, в прошлом член Комитета по вопросам обороны и государственной безопасности.

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30
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