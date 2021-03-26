СБУ вручила подозрение Семенченко. Фото: unn.com

Бывшему народному депутату Семену Семенченко вручили подозрение. Служба безопасности обвиняет его в создании незаконного вооруженного формирования.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

По словам Семенченко, заседание по делу состоится сегодня, 26 марта, в 17:00 в Печерском суде Киева.

"Будет моя жена, мои дети и те собратья, кто уже не на фронте и еще на свободе. Каково бы ни было решение, я готов. Слава Украине", - написал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Семенченко идиот, задержания - шантаж. В соцсетях обсуждают дело "частной военной компании"

Семенченко опровергает все обвинения. Екснардеп заверил, что не намерен "ехать за границу или прятаться от следствия".

24 марта 2021-го Служба безопасности Украины задержала Семена Семенченко и Евгения Шевченко. Их подозревают в организации деятельности вооруженного формирования и поставки военных товаров из РФ. Других подозреваемых по этому делу - Александра Новикова, Сергея Акимовича и Игоря Орленко Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест.