Сельский депутат оказался долларовым миллионером

С начала года НАПК начала полную проверку 1220 деклараций. Фото: nv.ua

Депутат Выровского сельского совета в Сарненском районе Владимир Пачесный оказался долларовым миллионером.

Электронную декларацию 36-летний предприниматель Пачесный подал в июле, указав состояние за 2019 год. Поскольку он не является известным человеком в Ровенской области и баллотировался в сельский совет, на его декларацию тогда никто не обратил внимания. О задекларированных биткоинах и акциях Tesla стало известно лишь 8 ноября, когда "Четвертая власть" опубликовала данные о депутатах всех советов Сарненского района.

В частности, Пачесный задекларировал 9,3 миллиона гривен наличных и 77 тысяч долларов. На счету в банке у него 1,4 миллиона гривен и 13,4 тысячи долларов, а также 500 акций корпорации Tesla и 124 биткоина (8 млн долларов – ред.), которыми он владеет с 2013 года.

Стоимость своей криптовалюты депутат оценил в декларации очень скромно – всего в 73 920 грн.

Пачесный не задекларировал ни собственного жилья, ни транспорта. Однако указали в декларации часы IWC за 560 тыс. грн и PATEK PHILIPPE за 1,4 млн грн, а также антикварную коллекцию советских изделий в 100 тыс. грн.

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У жены Пачесного – Ирины Сергийчук – два автомобиля LEXUS 2010-го и 2013-го годов выпуска, два земельных участка и дом на 300 кв.м. В коллекции Сергийчук три шубы из норки общей стоимостью 650 тыс. грн и шуба из соболя за 420 тыс. грн. У жены также немало наличных – 2,2 миллиона гривен и 40 тысяч долларов.

Село Выры, где Пачесный является депутатом, расположено недалеко от Клесова, вблизи которого старатели на протяжении многих лет ведут нелегальную добычу янтаря.

С начала года НАПК начала полную проверку 1220 деклараций. За 9 месяцев текущего года проверили 606 деклараций публичных служащих и выявили у них недостоверные сведения на сумму 370 млн грн.