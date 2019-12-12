"Секс на новом матрасе" - "слугу народа" поймали на переписке в Раде

Председатель комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп от "Слуги народа" Галина Третьякова переписывалась о сексе на "новом матрасе" во время заседания Верховной Рады.

Фото опубликовал сайт "Информатор"

Сообщается, что инцидент произошел во время утренней сессии, где обсуждались закон "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО"

Третьякова переписывалась со своим мужем Сергеем Поповым. Он заказал новый матрас, который должны уже сегодня привезти.

"Урааааааааа. Люблю тебя еще сильнее за матрац. Секс на новому матраце. Урааааа", - написала Третьякова.

Мужчина отреагировал на это улыбающимися смайликами.

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Журналисты зафиксировали переписку народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко якобы с девушкой Алиной на сайте знакомств. Она предлагает политику секс и расписывает подробности. Яременко заявил, что сфабриковал переписку, чтобы подловить журналистов. Позже обвинил журналистов в краже личной информации и пригрозил уголовной ответственностью. В ответ на это журналисты опубликовали другие переписки нардепа с женщинами.