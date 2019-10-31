Секс, алкоголь и $10 тыс. на квартиру: показали новые интимные переписки Яременко

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко, который попал в скандал с интимной перепиской, общался не с одной женщиной.

Журналисты следили за Яременко около двух месяцев. За это время выяснилось, что нардеп систематически общается с девушками "легкого поведения". Новые фото переписок Яременко опубликовало издание "Буквы" после того, как он с трибуны парламента обвинил журналистов в безнравственности и намекнул на уголовную ответственность.

В частности, 29 октября, нардеп обсуждал встречу с одной из своих пассий.

"Привет. Я не только не передумал, но еще в субботу предложил встретиться и перейти для облегчения общения в Вотсап или Вайбер. Даже телефон оставил. Встретиться можем завтра вечером или в четверг", - написал он.

В этот же день нардеп интересовался у девушки по имени Эльвира, какой алкоголь она предпочитает.

"Под настроение. Вино, виски, шампанское", - ответила она.

Нардеп не откладывал телефон и во время голосования. Так однажды он просматривал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала преимущества: секс, встреча, свидание. Отношения ее не интересовали.

Также нардеп общался с девушкой, которая в мессенджере Facebook была подписана как Анна Степаницкая. В переписке она хвасталась покупкой нового "комбеза".





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Журналисты также зафиксировали переписку Яременко с женщиной по имени Галина, с которой у него раньше были отношения. Бывшая любовница просила у нардепа $10 тыс. на покупку кваритиры.

"Привет. Я снова прошу тебя о помощи. Я знаю, что возможно надоела тебе своими проблемами. Но это мечта всей моей жизни. Пожалуйста, помоги. Ты знаешь, я живу на съемной квартире, есть возможность иметь свою квартиру. Мне надо 10 000$, чтобы у меня была крыша над головой с дочерью. Для меня это очень важно. Я готова ради этого на все! на любые твои условия. Gожалуйста, помоги ", - написала она.

Однако Яременко ответил, что это "выше его возможностей".







Также нардеп переписывался с 18-летней девушкой, в которой интересовался, "сколько ей нужно денег в месяц".

"Слуга народа" Яременко попался на интимной переписке в Раде. В свое оправдание Яременко написал в Facebook, что сделал это специально, чтобы поймать журналистов. Затем удалил сообщение и опубликовал следующее, где извиняется перед президентом и фракцией.