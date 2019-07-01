Секретарь СНБО выступил против визового режима с Россией

Данилюк заявил, что не видит необходимости в переходе на визовый режим с Россией. ФОТО: rubryka.com

Потребности во внедрении визового режима с РФ на сегодняшний день нет.

Такого мнения придерживается секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк. Рассказал об этом он в интервью изданию lb.ua.

По словам Данилюка, если введение визового контроля будет политическим решением, СНБО рассмотрит его практическое применение. Что касается санкций против России, то их отменять не будут.

"Если мы хотим, чтобы Европа и США продлевали свои санкции, мы обязаны делать это сами. Тем более, что у нас есть несовпадения в фамилиях, как, например, по Ротенбергу. Против одного из самых близких людей Путина, который строил Крымский мост, ввели санкции все, кроме нас. Мы сделали вид, что букву "р" не выговариваем", — говорит Данилюк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В БПП высказались против визового режима с РФ

Вопрос о необходимости визового контроля с РФ поднимался неоднократно. По мнению экспертов, ввести такой режим Украина может уже через пару месяцев.