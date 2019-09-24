Секретарь СНБО прокомментировал расходы на оборону после войны

Надо полностью переоснастить и модернизировать армию, - Данилюк. ФОТО: Reuters

После окончания войны на Донбассе Украина не уменьшит расходы на оборону и безопасность.

Об этом в интервью испанской газете EL Pais рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк, передает пресс-служба органа.

"Даже после окончания войны мы не будем тратить меньше на армию и безопасность".

Данилюк отметил, что средства необходимы на мощную армию, которую надо полностью переоснастить и модернизировать. А также на реформирование ключевых органов сектора безопасности и обороны.

"Война очень дорого нам стоит, но не мы ее начинали. Мы тратим 5,4% нашего ВВП на оборону и безопасность, выплачиваем пенсии, в частности тем, кто проживает на временно оккупированных территориях, а также внутренне перемещенным лицам, которых сейчас более 1,3 миллиона человек ", - сказал он.

"Мы не получаем налогов от компаний, которые давали значительные поступления в бюджет. В результате войны мы сократили торговлю с Россией, которая использует свои транзитные рычаги, препятствуя нам вести торговые отношения с другими постсоветскими странами, такими как Казахстан. Украинские компании находят новые альтернативные рынки в Европе, таким образом, потери с одной стороны превращаются в достижения с другой".

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По сообщениям украинской стороны Общего центра по контролю и координации, боевики срывают разведения сил в Станице Луганской.