Секретарь СНБО: Президент едет на "нормандскую встречу" вооруженным

Зеленский собрал заседание СНБО перед "нормандским саммитом". Фото: president.gov.ua

На закрытом заседании Совета национальной безопасности и обороны определили главные пункты для реинтеграции Донбасса, с которыми президент Владимир Зеленский поедет на "нормандскую встречу".

Об этом после заседания сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Сегодня на заседании Совета нацбезопасности и обороны приняли один из сценариев, который будет воплощаться в жизнь, как основной... Он предусматривает возвращение оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в Украину. Есть ключевые моменты, производные от сценариев. Есть большое желание вернуть пленников, которые находятся в плену в Российской Федерации, Крыму, на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Есть большое желание прекратить огонь... Третий вопрос - возвращение нашей границы. После этого - вопрос выборов. Эти четыре вопроса являются ключевыми для обсуждения", - сказал Данилов.

Он объяснил, что не может раскрыть все детали стратегии, чтобы не навредить результатам встречи в Париже. И добавил, что вопрос прорабатывали 22 учреждения.

"Президент едет на "нормандскую встречу" вооруженным определенной информацией, которая будет абсолютно полезно использована в интересах нашего государства", - подчеркнул Данилов

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9 декабря в Париже состоится встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате". Последняя совместная встреча состоялась в октябре 2016 года в Берлине, а в 2018 году переговоры в Аахене прошли без Владимира Путина. После этого общения лидеров "нормандской четверки" ограничивалось контактами по телефону.