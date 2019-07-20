Сегодня в Украине — «день тишины» перед парламентскими выборами. Фото: VoxUkraine

В Украине в полночь 20 июля начался "день тишины" перед внеочередными выборами в Верховную Раду, которые состоятся завтра.

Сегодня запрещена любая предвыборная агитация кандидатов в народные депутаты на парламентских выборах. Также запрещается проводить массовые акции от имени партий и кандидатов, публично объявлять, что тот или иной кандидат или партия поддержали проведение спектаклей, концертов, спортивных соревнований, просмотров фильмов.

Согласно статье 67 закона "О выборах народных депутатов Украины" в течение последних двух дней перед днем голосования нельзя обнародовать результаты опроса общественного мнения относительно выборов.

За агитацию в "день тишины" или в день выборов предусматривается наказание в виде штрафа в размере от 850 до 1 тыс. 360 грн для должностных лиц и от 510 до 850 грн для других граждан.

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Верховную Раду нового созыва, как и прошлые, будут избирать по смешанной системе, согласно которой 225 депутатов избираются по пропорциональной системе в общегосударственном многомандатном избирательном округе среди лиц, внесенных в партийные избирательные списки, остальные — по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах. Проходной барьер для партий, преодоление которого необходимо для попадания в парламент составляет 5%.